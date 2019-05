Nakon punih sedam godina Brad Pitt stigao je u Cannes i izgleda bolje no ikada

Premijera najnovijeg filma Quentina Tarantina s nestrpljenjem se iščekivala, osobito jer je slavni redatelj i ovoga puta okupio zanimljivu glumačku postavu. Ipak, i Margot Robbie i Leonardo DiCaprio 'pali' su u drugi plan kada je na crveni tepih stupio 55-godišnji holivudski zavodnik

Kako bi promovirao svoj posljednji film, 'Once Upon a Time in Hollywood', 55-godišnji Brad Pitt stigao je nakon punih sedam godina izbivanja na crveni tepih 72. Filmskog festivala u Cannesu. Njegov dolazak nije mogao proći nezamijećeno, dapače, ostatak filmske ekipe pao je u 'drugi' plan, posebice njegove mlađi kolega i veliki ljubitelj žena, Leonardo DiCaprio.