Bojana Gregorić Vejzović poručuje: 'Ako me uočite u gradu s nekim, visokim mladim zgodnim tipom...'

Naša glumačka diva, onima koji je prate na društvenim mrežama vrlo često otkriva, kako izgleda biti majka dvoje djece, supruga i uspješna glumica. Ovog puta je svoju objavu Bojana Gregorić Vejzović posvetila sinu Raulu

'Ako me uočite u gradu s nekim, visokim mladim zgodnim tipom, to mi je sin. Šeširom sam pokušala neutralizirati koliko me prerasao, 183 cm! I onaj pačić malo ispred nas, je isto moj pačić', na simpatičan način je Bojana Gregorić Vejzović opisala fotografiju.