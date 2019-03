Blanka Vlašić progovorila o ružnim riječima na svoj račun: 'Isplakala sam svaki naslov koji mi se nije svidio'

Jedna od najvećih hrvatskih sportašica svih vremena odvodila je treće izdanje 'Susreta u riječi' u splitskom Nadbiskupskom sjemeništu. Premda nisu česti, za njima vlada veliki interes, a publika s nestrpljenjem iščekuje o čemu će Blanka Vlašić i njezini gosti pričati. Atletičarka je progovorila o tome što joj se događalo na počecima danas uspješne sportske karijere te čega se odrekla u korizmi

'Čega sam se odrekla za vrijeme korizme to je suvišnih riječi. E, sad, to meni nije lako jer ja stalno lajem, ali pokušavam se odreći onih riječi koje onoga trenutka kada su puštene s lanca ranjavaju druge i nemaju nikakva ploda', rekla je Blanka Vlašić u prilogu IN Magazina .

'Isplakala sam svaki naslov koji mi se nije svidio, onda sam s ne znam koliko godina odlučila da to nema smisla - nervirati se jer ne možeš uvijek utjecati na to. No znali su me povrijediti, pogotovo kada bi netko procjenjivao moj uspjeh ako možda ne bih nešto napravila kako smo zamislili ili bih podbacila ili izgubila i onda bi netko davao osvrt na to', izjavila je.