Beckhamovi su izgradili carstvo: Objavljeno koliko je golemo njihovo bogatstvo

David i Victoria Beckham ponovno su potvrdili status jednog od najuspješnijih celebrity parova u svijetu biznisa. Prema podacima objavljenima na listi The Sunday Times Rich List 2026, njihovo zajedničko bogatstvo procjenjuje se na oko 1,36 milijardi eura. Time je David Beckham postao prvi britanski sportaš koji je dosegnuo status milijardera .

Riječ je o velikom skoku u odnosu na prošlu godinu, kada se njihova imovina procjenjivala na oko 573 milijuna eura. U novom poretku Beckhamovi su među najbogatijim osobama iz svijeta sporta u Ujedinjenom Kraljevstvu, odmah iza obitelji bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea.

Inter Miami promijenio je financijsku sliku

Najveći dio novog rasta bogatstva povezuje se s Davidovim ulaganjima u SAD-u, posebno s njegovim udjelom u nogometnom klubu Inter Miami. Vrijednost kluba i povezani poslovni projekti snažno su porasli nakon dolaska Lionela Messija, što je dodatno učvrstilo Beckhamovu poziciju kao sportaša koji je uspješno pretvorio nogometnu slavu u dugoročni poslovni model.