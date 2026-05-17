Beckhamovi su izgradili carstvo: Objavljeno koliko je golemo njihovo bogatstvo

David i Victoria Beckham prema najnovijim procjenama zajedno vrijede oko 1,185 milijardi funti, čime je bivši nogometaš postao prvi britanski sportaš milijarder.
David i Victoria Beckham ponovno su potvrdili status jednog od najuspješnijih celebrity parova u svijetu biznisa. Prema podacima objavljenima na listi The Sunday Times Rich List 2026, njihovo zajedničko bogatstvo procjenjuje se na oko 1,36 milijardi eura. Time je David Beckham postao prvi britanski sportaš koji je dosegnuo status milijardera.
Riječ je o velikom skoku u odnosu na prošlu godinu, kada se njihova imovina procjenjivala na oko 573 milijuna eura. U novom poretku Beckhamovi su među najbogatijim osobama iz svijeta sporta u Ujedinjenom Kraljevstvu, odmah iza obitelji bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea.
Inter Miami promijenio je financijsku sliku
Najveći dio novog rasta bogatstva povezuje se s Davidovim ulaganjima u SAD-u, posebno s njegovim udjelom u nogometnom klubu Inter Miami. Vrijednost kluba i povezani poslovni projekti snažno su porasli nakon dolaska Lionela Messija, što je dodatno učvrstilo Beckhamovu poziciju kao sportaša koji je uspješno pretvorio nogometnu slavu u dugoročni poslovni model.
Uz Inter Miami, značajan dio imovine čine i projekti povezani s razvojem zemljišta oko novog stadiona u Miamiju, kao i poslovni aranžmani vezani uz Beckhamovo ime, licenciranje i brendove. Njegova poslovna priča odavno je prerasla okvir nogometne karijere, a uključuje ugovore, modne i lifestyle suradnje, produkcijske projekte te ulaganja u wellness i prehrambene brendove.
Victoria je modni brend pretvorila u ozbiljan posao
Victoria Beckham, koja je svjetsku slavu stekla kao članica grupe Spice Girls, posljednjih je godina učvrstila status modne poduzetnice. Njezin modni i beauty brend danas ostvaruje više od 115 milijuna euragodišnjeg prihoda, a vrijednost tvrtke procjenjuje se na oko 430 milijuna eura.
Iako je brend godinama prolazio kroz financijski zahtjevna razdoblja, nova procjena pokazuje da se Victorijina modna priča pretvorila u jedan od važnih stupova obiteljskog bogatstva. Uz poslovne prihode, Beckhamovi posjeduju i nekretnine u Miamiju, Londonu i Cotswoldsu, luksuznu jahtu te vrijednu umjetničku kolekciju.