Severina otkrila kako je nastala 'Afrika Paprika': 'Brega nije mogao vjerovati'

U trenutku kad Europu ponovno trese eurovizijska euforija, Severina se prisjetila nastanka 'Moje štikle' i otkrila kako su nastali stihovi koji su obilježili jedan od najpamtljivijih hrvatskih nastupa na Eurosongu

Pjevačica Severina Vučković na Instagramu je podijelila snimku svog nastupa s pjesmom 'Moja štikla' te otkrila niz detalja iz razdoblja kada je Hrvatsku predstavljala na Eurosongu u Ateni 2006. godine. Uz članove ansambla Lado i prepoznatljivu crvenu haljinu, Severina je tada izvela pjesmu koja je izazvala podijeljene reakcije, ali s vremenom stekla kultni status.

Prisjećajući se nastanka pjesme, otkrila je da joj je Boris Novković donio skladbu pripremljenu za Doru, no odmah je poželjela unijeti nešto sirovije i autentičnije, inspirirano tradicijskim pjevanjem Dalmatinske zagore. U pomoć je zato uključila Gorana Bregovića, koji je radio aranžman. 'Pisala sam tekst dok je naš Stjepan iz Lada snimao diple i gajde', prisjetila se Severina, dodajući kako joj je Bregović savjetovao da izbjegne klasične prateće vokale. Umjesto toga, predložio joj je da angažira ljude koji po selima izvode tradicionalno 'nabrajanje', pa su u studio stigli gangaši iz Dicma i braća Matići iz Čavoglava. Snimanje je, kaže, vrlo brzo preraslo u potpuni kaos.

Stih koji je postao kultan 'Kad su svi zapjevali u malom studijskom hodniku, gotovo sam oglušila. Dvi demejane vina, dva tabora, svi nadglasavaju jedni druge...', opisala je atmosferu. Posebno mjesto u priči zauzima nastanak danas kultnog stiha 'Afrika Paprika'. Severina je objasnila da je tražila autentične izraze i fraze kakve se izvode na svadbama i narodnim slavljima, a upravo su joj tada braća Matići otpjevala niz riječi koji će završiti u pjesmi.

Severina Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja