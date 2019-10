Angelina Jolie progovorila o krahu braka s Bradom Pittom: 'Osjećala sam duboku i istinsku tugu, bila sam povrijeđena'

Prije tri godine Angelina Jolie doživjela je treći bračni krah. Njezinoj ljubavi s Bradom Pittom došao je kraj, a koliko ju je to pogodilo otkrila je u najnovijem intervjuu za francuski magazin

Govoreći o razvodu od Brada Pitta, Jolie je kazala da je to bio kompliciran trenutak.

No bez zadrške je progovorila o bolu kojeg je osjećala: 'Mislim da je to bilo pred kraj moje veze s Bradom, a onda smo se rastavili. Bilo je komplicirano, nisam više prepoznavala samu sebe, a ja sam, kako da kažem, postala manja, nebitna, iako to nisam pokazivala'.

'Bila sam duboko, istinski tužna i povrijeđena, a s druge strane bilo je zanimljivo uroniti u tu poniznost i osjećaj beznačajnosti', dodala je Jolie.