Ovo je godina Brada Pitta: Nakon što je prestao bježati od samoga sebe i prihvatio vlastite slabosti, riješio se poroka i ostvario možda najbolje uloge u karijeri

Milijuni obožavatelja diljem svijeta jedva su dočekali čak dva hit filma u jednoj kalendarskoj godini jednog od omiljenih holivudskih glumaca. Brad Pitt danas je ozbiljniji, pomno bira uloge i napokon uistinu uživa u svemu što radi, no do svega toga nije došao preko noći. Put je bio dug i naporan, uz stalnu pratnju paparazza i znatiželjne javnosti

Obožavatelji su s nestrpljenjem iščekivali njegov novi uradak, film u kojem će, kao i u svim dosadašnjim, osim svog lijepog lica, pokazati nevjerojatne glumačke sposobnosti. Posljednjih godina više se posvetio svojoj producentskoj kompaniji Plan B Entertainment, no zbog financijera, koji su ulagali novac isključivo zbog njegovog imena, Brad Pitt pojavljivao se u filmovima koje je snimao, ali to nisu bile neke važne i velike uloge, više njegova 'prešetavanja' kroz kadar. Riječ je o njegovim glumačkim angažmanima kojima je zapravo svojim pojavljivanjima pomogao filmovima da zažive, poput '12 godina ropstva', 'Oklada stoljeća', no prije 'Bilo jednom u... Hollywoodu' i 'Ad Astre', posljednja velika uloga bila mu je ona 2017. u Netflixovom 'War Machineu', a prije toga u 'Tajnoj vezi'.

Na sreću, i to je čekanje gotovo, a obožavatelji su dočekali, i to ne jedan, već dva filma u kojima se vratio na mjesto što ga zaslužuje, a po svemu sudeći, za njih bi mogao zaslužiti i nominaciju za najprestižniju glumačku nagradu. Uloge koje sada bira po svemu se razlikuju od njegovih prijašnjih, a i on sam priznaje kako su te odluke bile sasvim osobne i privatne te da nije želio ostati zapamćen po ulogama ljepotana, već je htio izaći iz zone udobnosti i uvijek isprobavati nešto drugačije, bez straha od toga hoće li se to svidjeti njegovim obožavateljima. 'Kad sam počinjao karijeru, čuo sam jednog slavnog glumca kako to izgovara. Nešto je pisalo u scenariju, na što je on rekao: 'Moja publika mi ne bi to dopustila.' Pomislio sam tad: 'S njim je gotovo.' Pa gdje je tu onda sva zabava? Umro bih od dosade da sam takav', kaže Pitt. Još jedna posebnost je i ta što nikada, za razliku od svojih kolega, nije 'ulazio' u likove te bi odmah poslije završetka snimanja nastavio sa svojim životom. U velikom intervjuu za magazin GQ priznao je kako se nikad nije mogao poistovjetiti s kolegama koji govore da ih likovi koje glume obuzmu ili proganjaju, 'poput Jamesa Deana koji se nije mogao riješiti lika kojeg je glumio ni tri mjeseca nakon završetka snimanja - ja nisam takva osoba. To ne razumijem'. Svoje likove Pitt napušta čim završi zadnja klapa. 'Posljednjih se 15 godina pitam, ukoliko snimam film, što mogu dati toj ulozi, a netko drugi ne može? Onda sam shvatio - u sve unosim svoja osobna iskustva, svoj humor i duhovitost, svoja privatna poniženja, ali i boli. Leo i ja neki smo dan razgovarali i zaključio sam kako sam došao do jedne točke krajem 90-ih, početkom 2000-ih, kada sam shvatio da sam u vječitoj potražnji za tim zanimljivim i ludim ulogama, a da sam prestao živjeti život koji sam mogao. Trenutno sam misli postavio na to da se pozabavim svojim životom pa će se i sve ostalo posložiti na mjesto.'

55-godišnji glumac najstariji je od troje djece, rođen i odrastao u Springfieldu, a otac ga je od malih nogu pokušavao osnažiti, učeći ga kako mora biti sposoban, jak i da ne smije nikada i nikome pokazati svoje slabosti. Sve to itekako mu se urezalo u pamćenje jer još i danas, toliko desetljeća kasnije, to je prvo čega se prisjeća u rijetkim intervjuima koje daje. Njegove posljednje godine života bile su itekako turbulentne, osobito nakon što je njegova supruga Angelina Jolie zatražila razvod braka, a na sudu su još uvijek zbog skrbništva nad njihovo šestero djece.

'Odrastao sam uz riječi - moraš biti sposoban, jak i nikada ne pokazivati svoju slabiju stranu. Na neki način danas i sam kopiram oca. On je odrastao u ekstremnim uvjetima, u siromaštvu, i uvijek se trudio pružiti mi bolji život nego što ga je on imao, i u tome je i uspio.' Ipak, razvod od Angeline doveo ga je do samog ruba, iz kojeg se jedva izvukao uz pomoć društva anonimnih alkoholičara. Tamo se prijavio kada je shvatio da je alkohol preuzeo kontrolu nad njegovim životom. Srećom, bio je dovoljno razuman da samom sebi prizna dokle ga je to dovelo, a postojale su i šanse da zbog svega izgubi djecu koju je dobio s Angelinom Jolie.

Ono što je nevjerojatno u cijeloj priči je činjenica da je 55-godišnji Pitt s anonimnim alkoholičarima proveo godinu i pol, otvarajući im svoju dušu, otkrivajući stvari zbog kojih je najranjiviji, a oni niti u jednom trenutku nisu izigrali njegovo povjerenje i dojavili medijima pravo stanje stvari. O svemu je progovorio tek nedavno, kada je bio dovoljno jak da sam sebi, ali i javnosti prizna pobjedu nad svojim najvećim demonom. 'Nije bilo dana da sam izašao iz kuće, a da nisam bio pijan ili napušen', rekao je i dodao: 'Jako sam sretan što je to iza mene.' Danas je vjerojatno jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu, lice iz showbiza koje je zbog svoje uloge u filmu 'Sedam godina u Tibetu' dobilo doživotnu zabranu ulaska u Kinu (koja je kasnije ukinuta, a nepoznanica je na koji način mu je to uspjelo, op.a.), zbog njega su u zlatno doba tiska rušene naklade, a tko zna bi li tako završilo da je diplomirao novinarstvo na fakultetu u Missouriju, koji je napustio dva tjedna prije diplome.

Brad Pitt odrastao je u konzervativnoj obitelji - otac Bill Pitt bio je vlasnik tvrtke koja se bavila kamionskim prijevozom, dok je majka Jane bila obiteljska savjetnica. Pohađao je srednju školu Kickapoo i bio član teniske, plivačke i golferske momčadi. Vjera mu je u to vrijeme bila poprilično važna, a o svemu je progovorio tek sada: 'Prošao sam sve. Odrastao sam kao kršćanin, uvijek propitivao vjeru, no onda sam otišao svojim putem i prozvao se agnostikom. Probao sam i neke duhovne stvari, no jednostavno se nisam dobro osjećao. Onda sam se prozvao ateistom, želio sam biti buntovnik, no to nisam bio ja. A potom je sve došlo na svoje mjesto i shvatio sam da se vraćam na ono da vjerujem; mrzim riječ duhovnost, no jednostavno vjerujem da smo svi povezani.'

Nakon što je odustao od studija novinarstva, s tek 325 dolara u džepu stigao je u Los Angeles i prvih nekoliko mjeseci radio kao vozač koji je vozio i pratio escort djevojke na zabave, a sve to kako bi mogao platiti satove glume. Radio je i kao dostavljač hladnjaka, ali i odijevao ogromno odijelo pilića, radeći kao promotor restoranskog lanca El Pollo Loco. U idućih sedam mjeseci prva vrata su mu se otvorila, a on je dobio ulogu u televizijskoj sapunici 'Another World'. Godine 1988. dobio je i filmsku ulogu u 'Tamnoj strani sunca', u kojoj je glumio mladog Amerikanca kojeg obitelj vodi na Jadransko more kako bi pronašli lijek za njegove probleme s kožom. Film je sniman u tadašnjoj Jugoslaviji, za što je Pitt plaćen 1523 dolara tjedno, a iako je, nakon što je počeo rat, dio materijala uništen, on je ipak ugledao svjetlo dana.

Ipak, ono po čemu će ga svi zasigurno pamtiti uloga je u hit filmu 'Thelma i Louise' iz 1991. godine. Iako je riječ o maloj ulozi, ona mu je itekako obilježila život i dala nove prilike. Uloge su se krenule nizati, no, kako je rekao, sva ta pozornost javnosti i medija nije mu išla u korist: 'Sve me to dotuklo. Osjećao sam se nelagodno, zarobljeno u svim tim očekivanjima i osudama. Zbog svega sam se povukao i počeo 'napušavati' do besvijesti.'

Njegov izgled, zbog kojeg ga je čak dva puta magazin People prozvao najseksi muškarcem na svijetu, njegovi postupci, pokreti, razmišljanja, sve se seciralo, kao i njegov ljubavni život, koji je posebno interesirao i zabavljao javnost. Veza sa 16-godišnjom Juliette Lewis, potom veza i zaruke s Gwyneth Paltrow, pa brak s Jennifer Aniston i na kraju veza i brak s Angelinom Jolie punili su medijske stupce, a sve to dodatno ga je rastrgalo. Koliki je bio interes za njegov privatni život, vjerojatno dovoljno govori i podatak da su 2006. godine, u doba kada još nije bilo društvenih mreža te je tisak bio nevjerojatno moćan medij, časopisi plaćali milijune dolara za ekskluzive.