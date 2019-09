Roditelji su je izbacili iz kuće, iza sebe ima tri propala braka, a tek sada, s navršenih 50 godina, može reći da je ostvarila apsolutno sve što je poželjela

Sve što danas ima, sav uspjeh koji je postigla, Jennifer Lopez može zahvaliti isključivo i jedino sebi te svojoj upornosti. Na ostvarenju svog sna, koji nije došao preko noći, radila je predano od najranijeg djetinjstva, a sada, s navršenih 50 godina, može reći da je ostvarila apsolutno sve što je poželjela. Danas ima sve - uspjeh, izgled, ljubav svog života pored sebe, ali i ono najvažnije: Dvoje divne djece, blizance Emmu i Maxa, koji su centar njezina svijeta

Pred sam kraj srednje škole počela je dobivati i prve prilike, među kojima je bila uloga u niskobudžetnom filmu 'My Little Lady'. U srednjoj je školi, zbog oblika i građe tijela, dobila nadimak La Guitarra, odnosno gitara. Iako je upisala fakultet Baruch, od njega je odustala jer je željela ostvariti svoj san, no to nisu odobravali njezini roditelji.

Naime, njezina majka nije željela da ona prekine studij prava i da traži karijeru u plesu - jednostavno to nije smatrala ozbiljnim zanimanjem. Zbog toga se posvađala s njima i s 18 godina izbacili su je iz kuće, nakon čega se odselila na Manhattan. Isprva je radila u jednoj odvjetničkoj firmi preko dana, a noću plesala po klubovima.

Tek 1990. dobila je ulogu u Foxovoj komediji 'In Living Color', potom je dvije godine bila prateća plesačica Janet Jackson, a pojavila se i u njezinu spotu 'That's The Way Love Goes'. Onda se sve počelo slagati i otvarati, a novi angažmani stalno su pristizali. Godina 1997. donijela joj je puno toga.