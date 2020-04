Crnu panteru, kako joj je nadimak već godinama, ili volite ili mrzite, no jedno joj morate priznati - i samo nekoliko dana prije 50. rođendana, ona izgleda senzacionalno. A koja je tajna? Naomi Campbell to ne krije, iako vam ne bi preporučali da se i vi na to odlučite ukoliko želite smršaviti

Zajedno sa Cindy Crawford, Claudijom Schiffer, Lindom Evangelistom i Christy Turlington ona je žarila i palila modnim pistama 90-ih. Popularna petorka bila je neizostavna na svim revijama, modnim kampanjama, a zajedno su se pojavile i u spotu George Michaela 'Freedom'. No, ono što je posebno zanimljivo vezano uz njih da i danas izgledaju kao u doba najveće slave, tek koju godinu ili desetljeće starije.

Osim dobrih gena, za njihov izgled pobrinula se i zdrava prehrana, kao i redovito vježbanje, no, kod Naomi Campbell možda je nešto sasvim drugo u pitanju budući da, kako je otkrila, ona jede samo jednom dnevno. Slavna manekenka, koji će idući mjesec proslaviti 50. rođendan, izjavila je: 'Jedem samo ručak, a ručak je zapravo moja večera, budući da jedem samo jednom dnevno. Nedjelja je dan kada si dopustim slatko i tada radim razne deserte, torte i pudinge.'