Modna lekcija kraljice Letizije u odijelu iz Zare: Ovaj kroj savršen je za oblikovanje siluete

Jutarnja dilema pred ormarom mnogima oduzima vrijeme i živce. Kraljica Letizia sada pokazuje trik koji rješava problem u sekundi – jednobojni outfit koji izgleda elegantno, a može se složiti i uz komade iz Zare
Španjolska kraljica Letizia ponovno je privukla pozornost modnih analitičara, ovaj put jednostavnom, ali vrlo efektnom kombinacijom. Na zatvaranju trećeg izdanja Mastera iz međunarodnog reporterstva na Sveučilištu u Alcalá de Henares pojavila se u sivom odijelu iz Zare i mokasinama španjolskog brenda Pons Quintana.
Njezin stajling još jednom potvrđuje modni trik koji već godinama koriste najbolje odjevene žene: odijevanje u jednoj boji koje izgleda dotjerano, profesionalno i elegantno.
Jednostavan modni trik koji uvijek funkcionira
Za ovu prigodu Letizia je odabrala sivo dvodijelno odijelo iz Zare. Komplet se sastoji od sakoa s asimetričnim kopčanjem i ravnih hlača klasičnog kroja, kombinacije koja je postala jedno od njezinih najčešćih stilskih rješenja.
Iako se radi o modelu iz ranijih kolekcija, upravo takvi komadi pokazuju koliko su dobro krojena odijela dugoročno korisna u garderobi. Jednobojne kombinacije stvaraju skladan dojam i vizualno izdužuju siluetu, zbog čega outfit djeluje elegantnije.Zato su takvi kompleti već godinama jedan od najčešćih modnih izbora žena koje žele izgledati dotjerano bez previše razmišljanja.
Detalji koji podižu cijeli look
Sivo odijelo kraljica je kombinirala s lakiranim mokasinkama brenda Pons Quintana s Menorce, jednim od modela koje često nosi. Riječ je o elegantnoj, ali udobnoj obući koja dobro funkcionira u formalnim i poslovnim kombinacijama.
Od nakita je odabrala komad španjolske kuće Gold & Roses – model 'Jardín del Aire', koji se uklopio u minimalistički stil cijelog outfita. Cijela kombinacija slijedi logiku koja je postala zaštitni znak njezina stila: kvalitetni, ali dostupni komadi u kombinaciji s diskretnim luksuznim detaljima.
Zašto ovaj stajling prolazi u svakodnevnim izlascima
Jednobojni outfit posebno je praktičan za svakodnevni ritam. Dobro krojeno odijelo ili kombinacija u istom tonu može funkcionirati za posao, sastanke ili formalnije događaje. U hrvatskoj svakodnevici, gdje se često iz ureda ide ravno na kavu, obaveze ili večernji izlazak, upravo takve kombinacije štede vrijeme i smanjuju jutarnju dilemu pred ormarom.
Letizia je time još jednom pokazala da elegantan izgled ne mora značiti skupe komade – ponekad je ključ u jednostavnom i promišljenom stajlingu.