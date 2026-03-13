ODLIČAN EFEKT

Modna lekcija kraljice Letizije u odijelu iz Zare: Ovaj kroj savršen je za oblikovanje siluete

M.D.

13.03.2026 u 08:49

Kraljica Letizia
Kraljica Letizia Izvor: Profimedia / Autor: R. SMITH / Sipa Press / Profimedia
Bionic
Reading

Jutarnja dilema pred ormarom mnogima oduzima vrijeme i živce. Kraljica Letizia sada pokazuje trik koji rješava problem u sekundi – jednobojni outfit koji izgleda elegantno, a može se složiti i uz komade iz Zare

Španjolska kraljica Letizia ponovno je privukla pozornost modnih analitičara, ovaj put jednostavnom, ali vrlo efektnom kombinacijom. Na zatvaranju trećeg izdanja Mastera iz međunarodnog reporterstva na Sveučilištu u Alcalá de Henares pojavila se u sivom odijelu iz Zare i mokasinama španjolskog brenda Pons Quintana.

vezane vijesti

Njezin stajling još jednom potvrđuje modni trik koji već godinama koriste najbolje odjevene žene: odijevanje u jednoj boji koje izgleda dotjerano, profesionalno i elegantno.

Jednostavan modni trik koji uvijek funkcionira

Za ovu prigodu Letizia je odabrala sivo dvodijelno odijelo iz Zare. Komplet se sastoji od sakoa s asimetričnim kopčanjem i ravnih hlača klasičnog kroja, kombinacije koja je postala jedno od njezinih najčešćih stilskih rješenja.

Iako se radi o modelu iz ranijih kolekcija, upravo takvi komadi pokazuju koliko su dobro krojena odijela dugoročno korisna u garderobi. Jednobojne kombinacije stvaraju skladan dojam i vizualno izdužuju siluetu, zbog čega outfit djeluje elegantnije.Zato su takvi kompleti već godinama jedan od najčešćih modnih izbora žena koje žele izgledati dotjerano bez previše razmišljanja.

Kraljica Letizia
  • Kraljica Letizia
  • Kraljica Letizia
Kraljica Letizia Izvor: Profimedia / Autor: Gurino Tuney/DYDPPA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Detalji koji podižu cijeli look

Sivo odijelo kraljica je kombinirala s lakiranim mokasinkama brenda Pons Quintana s Menorce, jednim od modela koje često nosi. Riječ je o elegantnoj, ali udobnoj obući koja dobro funkcionira u formalnim i poslovnim kombinacijama.

Od nakita je odabrala komad španjolske kuće Gold & Roses – model 'Jardín del Aire', koji se uklopio u minimalistički stil cijelog outfita. Cijela kombinacija slijedi logiku koja je postala zaštitni znak njezina stila: kvalitetni, ali dostupni komadi u kombinaciji s diskretnim luksuznim detaljima.

Zašto ovaj stajling prolazi u svakodnevnim izlascima

Jednobojni outfit posebno je praktičan za svakodnevni ritam. Dobro krojeno odijelo ili kombinacija u istom tonu može funkcionirati za posao, sastanke ili formalnije događaje. U hrvatskoj svakodnevici, gdje se često iz ureda ide ravno na kavu, obaveze ili večernji izlazak, upravo takve kombinacije štede vrijeme i smanjuju jutarnju dilemu pred ormarom.

Letizia je time još jednom pokazala da elegantan izgled ne mora značiti skupe komade – ponekad je ključ u jednostavnom i promišljenom stajlingu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pazite s kim se družite

pazite s kim se družite

Znanstvenici izračunali: Toksični ljudi u našoj okolini ubrzavaju nam biološki sat
MALI KUHINJSKI POMOČNIK

MALI KUHINJSKI POMOČNIK

Brže od kemije: Stručnjaci imaju jednostavan trik za začepljen odvod
MIRISNI RAT

MIRISNI RAT

Kad brend proguta osobu: Zašto Estée Lauder tuži Jo Malone zbog Zara parfema

najpopularnije

Još vijesti