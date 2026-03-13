Modna lekcija kraljice Letizije u odijelu iz Zare: Ovaj kroj savršen je za oblikovanje siluete

Španjolska kraljica Letizia ponovno je privukla pozornost modnih analitičara, ovaj put jednostavnom, ali vrlo efektnom kombinacijom. Na zatvaranju trećeg izdanja Mastera iz međunarodnog reporterstva na Sveučilištu u Alcalá de Henares pojavila se u sivom odijelu iz Zare i mokasinama španjolskog brenda Pons Quintana.

Njezin stajling još jednom potvrđuje modni trik koji već godinama koriste najbolje odjevene žene: odijevanje u jednoj boji koje izgleda dotjerano, profesionalno i elegantno.

Jednostavan modni trik koji uvijek funkcionira

Za ovu prigodu Letizia je odabrala sivo dvodijelno odijelo iz Zare. Komplet se sastoji od sakoa s asimetričnim kopčanjem i ravnih hlača klasičnog kroja, kombinacije koja je postala jedno od njezinih najčešćih stilskih rješenja.

Iako se radi o modelu iz ranijih kolekcija, upravo takvi komadi pokazuju koliko su dobro krojena odijela dugoročno korisna u garderobi. Jednobojne kombinacije stvaraju skladan dojam i vizualno izdužuju siluetu, zbog čega outfit djeluje elegantnije.Zato su takvi kompleti već godinama jedan od najčešćih modnih izbora žena koje žele izgledati dotjerano bez previše razmišljanja.