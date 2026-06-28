Zagrepčanke ih obožavaju: Ovo su najpoželjniji komadi za gradske vrućine

Zagrebačke ulice i ovoga su vikenda bile najbolja modna pista, a u prvom planu našli su se komadi stvoreni za visoke temperature.
Ljeto u gradu traži odjeću koja izgleda efektno, ali ne opterećuje, a upravo su takve kombinacije prošetale Zagrepčanke. Ulična moda ovih dana jasno pokazuje da se najviše nosi ono što spaja udobnost, prozračnost i dozu ležerne elegancije.
Među najčešćim odabirima ponovno su se istaknule haljine, od jednostavnih dnevnih modela do onih lepršavih krojeva koji u trenu rješavaju cijeli stajling. Uz njih, kratke hlačice pokazale su se kao nezaobilazan ljetni klasik, osobito u kombinaciji s topovima, košuljama i sandalama ravnih potplata.
Lepršave hlače kao ljetni favorit
Ipak, posebnu pažnju privukle su široke hlače od tankih, laganih materijala. Prozračne, udobne i dovoljno chic, pokazale su se kao odlična alternativa haljinama, osobito za sve one dane kada se traži nešto opušteno, ali i dalje dotjerano.
Zagrepčanke su ih nosile uz jednostavne majice, lanene košulje i ravne sandale, potvrđujući da za dobar ljetni stajling često nije potrebno puno. Dovoljni su dobar kroj, lagan materijal i kombinacija u kojoj se može bezbrižno provesti cijeli dan.