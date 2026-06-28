Zagrepčanke ih obožavaju: Ovo su najpoželjniji komadi za gradske vrućine

Ljeto u gradu traži odjeću koja izgleda efektno, ali ne opterećuje, a upravo su takve kombinacije prošetale Zagrepčanke. Ulična moda ovih dana jasno pokazuje da se najviše nosi ono što spaja udobnost, prozračnost i dozu ležerne elegancije.

Među najčešćim odabirima ponovno su se istaknule haljine, od jednostavnih dnevnih modela do onih lepršavih krojeva koji u trenu rješavaju cijeli stajling. Uz njih, kratke hlačice pokazale su se kao nezaobilazan ljetni klasik, osobito u kombinaciji s topovima, košuljama i sandalama ravnih potplata.