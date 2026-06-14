Nosi se uz sve: Ultimativni komad ljeta ponovno dominira zagrebačkom špicom

Subotnja zagrebačka špica još je jednom pokazala da postoji jedan komad kojem modne zaljubljenice iz godine u godinu ostaju vjerne. Bijela haljina apsolutno je dominirala gradskim ulicama, potvrdivši da je riječ o bezvremenskom ljetnom klasiku koji se lako prilagođava svakom stilu
Visoke temperature i sunčano vrijeme iz ormara su ponovno izvukli lagane prirodne materijale, romantične krojeve i prozračne siluete. Upravo su bijele haljine bile zajednički nazivnik brojnih stajlinga na zagrebačkoj špici, a svaka ih je prolaznica interpretirala na svoj način – od minimalističkih modela do razigranih cvjetnih uzoraka i boho detalja.
Bezvremenski favorit svakog ljeta
Ako postoji komad koji se svake sezone vraća među vodeće trendove, onda je to upravo bijela haljina. Modni stručnjaci godinama je smatraju ljetnim ekvivalentom male crne haljine – jednostavna je, elegantna i dovoljno svestrana da se može nositi od jutarnje kave do večernjeg izlaska.
Ovog ljeta posebno su poželjni modeli od lana, pamuka i muslina, s naglaskom na voluminozne rukave, čipkaste detalje, vez, volane i romantične krojeve inspirirane estetikom 'quiet luxuryja' i boho romantike koja se posljednjih sezona snažno vratila na modnu scenu.
Na zagrebačkoj špici moglo se vidjeti upravo takvo modno šarenilo. Jedna zaljubljenica u modu odabrala je kratku čipkastu haljinu dugih rukava uz bijele tenisice i veliku svijetlu torbu, dokazavši da je spoj ženstvenosti i sportske ležernosti i dalje među najuspješnijim dnevnim kombinacijama.
S druge strane, nježna mini haljina s cvjetnim vezom i spuštenim ramenima unijela je dašak romantične estetike koja je posljednjih mjeseci ponovno u fokusu modnih kuća. Uz jednostavne modne dodatke ovakav model ne treba mnogo kako bi ostavio snažan dojam.
Od boho romantike do minimalističke elegancije
Bijela haljina danas dolazi u bezbroj interpretacija. Dok su neke Zagrepčanke birale bogate volane, naglašene ovratnike i široke rukave inspirirane boho stilom, druge su ostale vjerne čistim linijama i minimalističkim krojevima.
Posebno su se istaknuli modeli midi i maksi duljine koji u kombinaciji s ravnim sandalama, natikačama ili tenisicama djeluju opušteno, ali vrlo profinjeno. Modni dodaci pritom imaju važnu ulogu – široki remen, pletena torba, sunčane naočale ili upečatljiv nakit lako mijenjaju karakter cijelog outfita.
Zanimljivo je da se bijela haljina ove sezone više ne nosi isključivo uz sandale. Sve češće se kombinira s retro tenisicama, gležnjačama ili čak western čizmama, čime dobiva moderniji i urbaniji prizvuk.
Komad koji nikad ne izlazi iz mode
Razlog popularnosti bijele haljine vrlo je jednostavan. Ona istodobno djeluje svježe, elegantno i nenametljivo, lako se kombinira s gotovo svim bojama i modnim dodacima te jednako dobro pristaje u gradskim, morskim i svečanijim prilikama.
Subotnja zagrebačka špica još je jednom pokazala da trendovi dolaze i prolaze, ali bijela haljina ostaje nezaobilazan simbol ljeta. Upravo zato nije iznenađenje što je i ove sezone postala jedan od najzastupljenijih komada u garderobama domaćih ljubiteljica mode.