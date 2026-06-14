Nosi se uz sve: Ultimativni komad ljeta ponovno dominira zagrebačkom špicom

Visoke temperature i sunčano vrijeme iz ormara su ponovno izvukli lagane prirodne materijale, romantične krojeve i prozračne siluete. Upravo su bijele haljine bile zajednički nazivnik brojnih stajlinga na zagrebačkoj špici , a svaka ih je prolaznica interpretirala na svoj način – od minimalističkih modela do razigranih cvjetnih uzoraka i boho detalja.

Ako postoji komad koji se svake sezone vraća među vodeće trendove, onda je to upravo bijela haljina. Modni stručnjaci godinama je smatraju ljetnim ekvivalentom male crne haljine – jednostavna je, elegantna i dovoljno svestrana da se može nositi od jutarnje kave do večernjeg izlaska.

Ovog ljeta posebno su poželjni modeli od lana, pamuka i muslina, s naglaskom na voluminozne rukave, čipkaste detalje, vez, volane i romantične krojeve inspirirane estetikom 'quiet luxuryja' i boho romantike koja se posljednjih sezona snažno vratila na modnu scenu.

Na zagrebačkoj špici moglo se vidjeti upravo takvo modno šarenilo. Jedna zaljubljenica u modu odabrala je kratku čipkastu haljinu dugih rukava uz bijele tenisice i veliku svijetlu torbu, dokazavši da je spoj ženstvenosti i sportske ležernosti i dalje među najuspješnijim dnevnim kombinacijama.

S druge strane, nježna mini haljina s cvjetnim vezom i spuštenim ramenima unijela je dašak romantične estetike koja je posljednjih mjeseci ponovno u fokusu modnih kuća. Uz jednostavne modne dodatke ovakav model ne treba mnogo kako bi ostavio snažan dojam.