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Zaboravite skupe tekućine: Najbolje sredstvo za pranje make up kistova već imate u vlastitoj kuhinji

D.A.M.

30.06.2026 u 21:21

Kistovi za šminku mogu postati pravo leglo bakterija ako ih se ne čisti redovito
Kistovi za šminku mogu postati pravo leglo bakterija ako ih se ne čisti redovito Izvor: EPA / Autor: ILONA SHOROKHOVA
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Bez obzira na to kupujete li luksuzne kistove za šminkanje ili one drogerijske, jedno im je zajedničko - mora ih se redovito prati. Dermatolozi savjetuju čišćenje beauty pribora barem jednom u tjedan do deset dana kako biste spriječili nakupljanje bakterija, mrtvih stanica kože i pojavu neugodnih prištića. Dobra je vijest da vam za to ne trebaju skupi, specijalizirani čistači puni kemikalija. Zapravo, najučinkovitija sredstva kriju se u vašoj kuhinji

Za razbijanje teških i masnih tekstura, poput tekućih pudera ili kremastih rumenila, voda i obični sapun često nisu dovoljni. Tu uskače maslinovo ulje.

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Na manji tanjurić stavite žličicu maslinovog ulja i dvije žličice blagog (po mogućnosti dječjeg ili antibakterijskog) sapuna. Umočite kist i nježnim, kružnim pokretima utrljajte smjesu dok se sva prljavština ne skine. Ulje će otopiti šminku, dok će sapun dezinficirati dlačice i ostaviti ih nevjerojatno mekima.

Jednostavni trikovi za bolji san koji mogu napraviti veliku razliku već večeras Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Deterdžent za posuđe kao brzo rješenje

Kistovi koje svakodnevno koristite za nanošenje sjenila mogu se jednostavno i brzo očistiti pomoću običnog deterdženta za posuđe. On je formuliran tako da skida masnoću, što ga čini savršenim u borbi s ostacima šminke. Smočite kist mlakom vodom, kapnite sasvim malo deterdženta na dlan i lagano trljajte dlačice. Kad pjena iz prljave prijeđe u potpuno bijelu boju, kist je čist i spreman za temeljito ispiranje.

Pravilna briga o kistovima za šminku čini veliku razliku u svakodnevnoj beauty rutini
Pravilna briga o kistovima za šminku čini veliku razliku u svakodnevnoj beauty rutini Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific

Bijeli ocat za završnu dezinfekciju

Ocat je ultimativni prirodni čistač i odličan saveznik ako želite napraviti dubinsku dezinfekciju pribora. U čašu jako tople, ali nipošto kipuće vode (jer bi ona mogla otopiti ljepilo u kistu) ulijte dvije do tri žlice bijelog octa. Kist nakratko umočite i lagano promiješajte vodu, a zatim ga dobro isperite mlakom vodom kako biste uklonili i prljavštinu i specifičan miris octa.

Zlatno pravilo sušenja

Najgora pogreška koju možete napraviti je staviti oprane, mokre kistove uspravno u čašu da se osuše. Voda će u tom slučaju curiti prema metalnom spoju, omekšati ljepilo i vaše će dlačice početi ispadati. Višak vode lagano stisnite ručnikom, vratite kistu originalan oblik i uvijek ga sušite vodoravno, polegnutog na čistom ručniku.

Ako želite da vaši kistovi za šminku traju dulje, sušenje je također važno
Ako želite da vaši kistovi za šminku traju dulje, sušenje je također važno Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific

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