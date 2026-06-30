Zaboravite skupe tekućine: Najbolje sredstvo za pranje make up kistova već imate u vlastitoj kuhinji

Za razbijanje teških i masnih tekstura , poput tekućih pudera ili kremastih rumenila, voda i obični sapun često nisu dovoljni . Tu uskače maslinovo ulje.

Na manji tanjurić stavite žličicu maslinovog ulja i dvije žličice blagog (po mogućnosti dječjeg ili antibakterijskog) sapuna. Umočite kist i nježnim, kružnim pokretima utrljajte smjesu dok se sva prljavština ne skine . Ulje će otopiti šminku, dok će sapun dezinficirati dlačice i ostaviti ih nevjerojatno mekima .

Kistovi koje svakodnevno koristite za nanošenje sjenila mogu se jednostavno i brzo očistiti pomoću običnog deterdženta za posuđe. On je formuliran tako da skida masnoću, što ga čini savršenim u borbi s ostacima šminke. Smočite kist mlakom vodom, kapnite sasvim malo deterdženta na dlan i lagano trljajte dlačice. Kad pjena iz prljave prijeđe u potpuno bijelu boju, kist je čist i spreman za temeljito ispiranje .

Bijeli ocat za završnu dezinfekciju

Ocat je ultimativni prirodni čistač i odličan saveznik ako želite napraviti dubinsku dezinfekciju pribora. U čašu jako tople, ali nipošto kipuće vode (jer bi ona mogla otopiti ljepilo u kistu) ulijte dvije do tri žlice bijelog octa. Kist nakratko umočite i lagano promiješajte vodu, a zatim ga dobro isperite mlakom vodom kako biste uklonili i prljavštinu i specifičan miris octa.

Zlatno pravilo sušenja

Najgora pogreška koju možete napraviti je staviti oprane, mokre kistove uspravno u čašu da se osuše. Voda će u tom slučaju curiti prema metalnom spoju, omekšati ljepilo i vaše će dlačice početi ispadati. Višak vode lagano stisnite ručnikom, vratite kistu originalan oblik i uvijek ga sušite vodoravno, polegnutog na čistom ručniku.