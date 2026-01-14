Zaboravite na skupe vitamine: Ovo ulje hrani dobre bakterije i štiti probavu

Maslinovo ulje prava je riznica zdravlja te ima blagotvorne učinke na zdravlje srca, mozga i crijeva smanjujući upalu, ali i oksidativni stres
Nutricionisti su otkrili zbog čega je maslinovo ulje toliko dobro za naše zdravlje i koliko ga često trebamo konzumirati.
Ono koje je ekstra djevičansko ističe se pritom svojim zdravstvenim prednostima jer minimalna obrada čuva njegove protuupalne antioksidante.
Maslinovo ulje dobiva se drobljenjem maslina i vađenjem tekućine. 'Neka ulja se filtriraju za bistrinu i dulji rok trajanja, a nefiltrirana imaju više okusa i mogu izgledati mutno', kaže Ashlee Bobrick, registrirana nutricionistkinja sa Sveučilišta Ohio State.
Ekstra djevičansko maslinovo ulje (EVOO) minimalno je obrađeno hladnim prešanjem bez topline ili kemikalija, čime se očuvaju polifenoli i antioksidanti koji smanjuju upalu i štite stanice, objašnjava Lauren Manaker, osnivačica Nutrition Now Counselinga. Rafinirana ulja pak gube te korisne spojeve zbog intenzivnije obrade.
Maslinovo ulje bogato je vitaminom E, polifenolima i karotenoidima: antioksidantima koji štite stanice od oksidativnog stresa, a visok sadržaj nezasićenih masti, posebice mononezasićene oleinske kiseline, u njemu daje snažne protuupalne učinke važne za opće zdravlje i dugovječnost.
Zdravstvene koristi
Mononezasićene masti snižavaju LDL, a povećavaju HDL kolesterol, smanjuju upalu i podržavaju elastičnost krvnih žila.
Neka istraživanja otkrila su i da konzumacija maslinovog ulja može smanjiti rizik od neurodegenerativnih poremećaja poput Alzheimerove bolesti jer vitamin E i polifenoli štite neuronske stanice od oštećenja i upale, poboljšavajući kognitivne funkcije.
Iako se često ne smatra popularnom hranom za crijeva, ima iznenađujuće prednosti za probavu zbog polifenola i sadržaja zdravih masti, kaže Bobrick. 'Hranjive tvari pomažu tako što hrane dobre crijevne bakterije, štite sluznicu crijeva, smanjuju upalu i poboljšavaju probavu', objašnjava ona.
Nadalje, oleinska kiselina, polifenoli, vitamin E i fitosteroli blokiraju enzime te smanjuju bol, otekline i iritaciju.
Osim toga, maslinovo ulje blagotvorno je jer, ponovimo, djeluje protiv oksidativnog stresa: polifenoli neutraliziraju štetne molekule, smanjujući pritom i rizik od raka, artritisa i srčanih bolesti.
Tražite li više načina za njegovo uključivanje u svakodnevne obroke? 'Dnevni unos od jedne do dvije žlice dovoljan je za dobrobit organizma', kaže Manaker.
I da, nema potrebe za pijenjem maslinovog ulja, što je trend koji trenutno kruži društvenim mrežama. 'Nije ga potrebno piti jer je dodavanje u obroke jednako učinkovito i često ugodnije', kaže Manaker.
Zamjena zasićenih masti maslinovim uljem može pomoći u snižavanju LDL i povišenju HDL kolesterola, savjetuje Bobrick. Naprimjer, možete ga koristiti za salatu umjesto običnog ulja ili koristiti kao osnovu za preljev.
I Manaker savjetuje da ga prelijete preko salate ili umiješajte u umak. Ideje uključuju i umak od humusa ili patlidžana.
Slobodno zamijenite zasićene masti (npr. u maslacu) maslinovim uljem za dobro upravljanje unosom kalorija i poboljšanje zdravlja.
Također ga možete koristiti (čak i ekstra djevičansko maslinovo ulje) za kuhanje jer je stabilno kada se zagrijava. Ključ je svakako u korištenju visokokvalitetnog, svježeg i pravilno skladištenog proizvoda.