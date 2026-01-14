Zaboravite na skupe vitamine: Ovo ulje hrani dobre bakterije i štiti probavu

Ono koje je ekstra djevičansko ističe se pritom svojim zdravstvenim prednostima jer minimalna obrada čuva njegove protuupalne antioksidante.

Nutricionisti su otkrili zbog čega je maslinovo ulje toliko dobro za naše zdravlje i koliko ga često trebamo konzumirati.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje (EVOO) minimalno je obrađeno hladnim prešanjem bez topline ili kemikalija, čime se očuvaju polifenoli i antioksidanti koji smanjuju upalu i štite stanice, objašnjava Lauren Manaker , osnivačica Nutrition Now Counselinga. Rafinirana ulja pak gube te korisne spojeve zbog intenzivnije obrade.​

Maslinovo ulje dobiva se drobljenjem maslina i vađenjem tekućine. 'Neka ulja se filtriraju za bistrinu i dulji rok trajanja, a nefiltrirana imaju više okusa i mogu izgledati mutno', kaže Ashlee Bobrick , registrirana nutricionistkinja sa Sveučilišta Ohio State.

Maslinovo ulje bogato je vitaminom E, polifenolima i karotenoidima: antioksidantima koji štite stanice od oksidativnog stresa, a visok sadržaj nezasićenih masti, posebice mononezasićene oleinske kiseline, u njemu daje snažne protuupalne učinke važne za opće zdravlje i dugovječnost.​

Zdravstvene koristi

Mononezasićene masti snižavaju LDL, a povećavaju HDL kolesterol, smanjuju upalu i podržavaju elastičnost krvnih žila.​

Neka istraživanja otkrila su i da konzumacija maslinovog ulja može smanjiti rizik od neurodegenerativnih poremećaja poput Alzheimerove bolesti jer vitamin E i polifenoli štite neuronske stanice od oštećenja i upale, poboljšavajući kognitivne funkcije.

Iako se često ne smatra popularnom hranom za crijeva, ima iznenađujuće prednosti za probavu zbog polifenola i sadržaja zdravih masti, kaže Bobrick. 'Hranjive tvari pomažu tako što hrane dobre crijevne bakterije, štite sluznicu crijeva, smanjuju upalu i poboljšavaju probavu', objašnjava ona.

Nadalje, oleinska kiselina, polifenoli, vitamin E i fitosteroli blokiraju enzime te smanjuju bol, otekline i iritaciju.​

Osim toga, maslinovo ulje blagotvorno je jer, ponovimo, djeluje protiv oksidativnog stresa: polifenoli neutraliziraju štetne molekule, smanjujući pritom i rizik od raka, artritisa i srčanih bolesti.​

Tražite li više načina za njegovo uključivanje u svakodnevne obroke? 'Dnevni unos od jedne do dvije žlice dovoljan je za dobrobit organizma', kaže Manaker.

I da, nema potrebe za pijenjem maslinovog ulja, što je trend koji trenutno kruži društvenim mrežama. 'Nije ga potrebno piti jer je dodavanje u obroke jednako učinkovito i često ugodnije', kaže Manaker.

Zamjena zasićenih masti maslinovim uljem može pomoći u snižavanju LDL i povišenju HDL kolesterola, savjetuje Bobrick. Naprimjer, možete ga koristiti za salatu umjesto običnog ulja ili koristiti kao osnovu za preljev.

I Manaker savjetuje da ga prelijete preko salate ili umiješajte u umak. Ideje uključuju i umak od humusa ili patlidžana.

Slobodno zamijenite zasićene masti (npr. u maslacu) maslinovim uljem za dobro upravljanje unosom kalorija i poboljšanje zdravlja.

Također ga možete koristiti (čak i ekstra djevičansko maslinovo ulje) za kuhanje jer je stabilno kada se zagrijava. Ključ je svakako u korištenju visokokvalitetnog, svježeg i pravilno skladištenog proizvoda.