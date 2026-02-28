LEKCIJA IZ STILA

Formula koja briše godine: Michelle Pfeiffer u trapericama pokazala kako se nosi 'tihi luksuz'

28.02.2026 u 21:20

Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Holivudska ikona, Michelle Pfeiffer ponovno dokazuje da za savršen izgled nisu potrebne pretenciozne kreacije. Na promociji svoje nove serije zablistala je u ležernom, ali nevjerojatno chic izdanju koje želimo odmah kopirati

Kada je u pitanju nepogrešiv stil koji prkosi godinama, Michelle Pfeiffer apsolutna je vladarica crvenih tepiha. Za razliku od mnogih kolegica koje posežu za upečatljivim toaletama, slavna glumica redovito briljira u vješto krojenim, smart casual komadima. To je iznova dokazala na događaju Paramount+ u Los Angelesu, gdje je promovirala svoju novu seriju 'The Madison' – neo-vestern u kojem glumi uz Kurta Russella.

Njezino je izdanje još jednom potvrdilo da se prava elegancija krije u jednostavnosti.

Nepogrešiva kombinacija blejzera i trapera

Za ovu prigodu Pfeiffer je odabrala modnu formulu koju obožavaju Francuskinje, a koja savršeno funkcionira u dnevnim i večernjim prilikama. Uskočila je u klasične traperice ravnog kroja i višeg struka, komad koji sjajno laska figuri i vizualno izdužuje noge. Bazu outfita podigla je predivnom bijelom košuljom s romantičnim detaljima i vezicama, a cijeli look zaokružila je fantastičnim strukiranim blejzerom u svijetlo smeđoj boji koja je ove sezone apsolutni hit.

Ne bacajte novac na ove trendove u uređenju kuhinja Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik, Canva, Montaža: Neven Bučević

Detalji koji čine razliku

Da ništa u njezinom outfitu nije prepušteno slučaju, svjedoči i odabir obuće. Traperice je genijalno spojila s elegantnim kožnim čizmama, kaubojkama u bordo nijansi. Uz blage valove u kosi i minimalan, decentnu šminku, Michelle je demonstrirala što zapravo znači 'tihi luksuz'. Ovo je izdanje koje odiše nenametljivom profinjenošću, a istovremeno skida godine i daje dozu mladenačke opuštenosti.

Michelle Pfeiffer

