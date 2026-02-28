Formula koja briše godine: Michelle Pfeiffer u trapericama pokazala kako se nosi 'tihi luksuz'

Kada je u pitanju nepogrešiv stil koji prkosi godinama, Michelle Pfeiffer apsolutna je vladarica crvenih tepiha . Za razliku od mnogih kolegica koje posežu za upečatljivim toaletama, slavna glumica redovito briljira u vješto krojenim, smart casual komadima . To je iznova dokazala na događaju Paramount+ u Los Angelesu, gdje je promovirala svoju novu seriju 'The Madison' – neo-vestern u kojem glumi uz Kurta Russella .

Njezino je izdanje još jednom potvrdilo da se prava elegancija krije u jednostavnosti.

Nepogrešiva kombinacija blejzera i trapera

Za ovu prigodu Pfeiffer je odabrala modnu formulu koju obožavaju Francuskinje, a koja savršeno funkcionira u dnevnim i večernjim prilikama. Uskočila je u klasične traperice ravnog kroja i višeg struka, komad koji sjajno laska figuri i vizualno izdužuje noge. Bazu outfita podigla je predivnom bijelom košuljom s romantičnim detaljima i vezicama, a cijeli look zaokružila je fantastičnim strukiranim blejzerom u svijetlo smeđoj boji koja je ove sezone apsolutni hit.