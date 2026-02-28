Ni Grčka, ni Španjolska: Ovaj sunčani otok pravi je raj za Hrvate, uz jeftine letove iz Zagreba

Sve više Hrvata odlučuje se posjetiti Cipar, a Pafos se ističe kao nova omiljena destinacija zahvaljujući povoljnim letovima iz Zagreba, dugoj sezoni kupanja i spoju plaža, povijesti i mediteranskog ugođaja

Cipar je u posljednje vrijeme sve češći izbor Hrvata željnih odmora u inozemstvu, a Pafos, mediteranski grad na zapadnoj obali otoka, nameće se kao idealna kombinacija ljetovališta i city break destinacije.

Što raditi u Pafosu? Uz povoljne aviolinije iz Zagreba i let kraći od tri sata, ova sunčana lokacija postaje privlačna i za produženi vikend, ali i za klasično ljetovanje. Pafos nudi više od tipičnog resort odmora. Grad je bio Europska prijestolnica kulture 2017. godine, a šira regija nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Kombinacija antičke povijesti, kristalno čistog mora i opuštenog mediteranskog ritma čini ga jednim od najzanimljivijih odredišta istočnog Mediterana.

Spoj plaža, povijesti i lokalne gastronomije Pafos je poznat po arheološkom parku Kato Pafos, gdje se mogu razgledati rimske vile i mozaici stari više od dvije tisuće godina, kao i po impresivnim Grobnicama kraljeva uklesanima u stijenu. U staroj gradskoj jezgri obnovljenoj posljednjih godina nalaze se barovi, tržnice i tradicionalne taverne, dok je luka s utvrdom jedno od najfotografiranijih mjesta u gradu. Izvan centra, posjetitelje privlači Petra tou Romiou, poznata kao Afroditina stijena, jedno od najpoznatijih mjesta na Cipru. Ljubitelji gastronomije ne bi smjeli propustiti tradicionalni ciparski meze, obrok sastavljen od niza manjih jela koji predstavlja srž lokalne kuhinje.

Plaže i izleti u okolici Za opuštanje uz more tu su Coral Bay, jedna od najljepših plaža u regiji, te mirnije uvale poput Agios Georgiosa. Šetnica uz obalu idealna je za večernje šetnje, a brodski izleti vode prema poluotoku Akamas i poznatoj Plavoj laguni.

Pafos je destinacija koja nudi balans između aktivnog istraživanja i odmora na plaži, a zahvaljujući sve dostupnijim letovima iz Hrvatske, postaje sve popularniji izbor za sunčani bijeg tijekom cijele godine.