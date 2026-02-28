ZA LJETOVANJE ILI VIKEND ODMOR

Ni Grčka, ni Španjolska: Ovaj sunčani otok pravi je raj za Hrvate, uz jeftine letove iz Zagreba

L.M.B

28.02.2026 u 08:59

Pafos, Cipar
Pafos, Cipar Izvor: Profimedia / Autor: Kirill Makarov / Panthermedia / Profimedia
Sve više Hrvata odlučuje se posjetiti Cipar, a Pafos se ističe kao nova omiljena destinacija zahvaljujući povoljnim letovima iz Zagreba, dugoj sezoni kupanja i spoju plaža, povijesti i mediteranskog ugođaja

Cipar je u posljednje vrijeme sve češći izbor Hrvata željnih odmora u inozemstvu, a Pafos, mediteranski grad na zapadnoj obali otoka, nameće se kao idealna kombinacija ljetovališta i city break destinacije.

Što raditi u Pafosu?

Uz povoljne aviolinije iz Zagreba i let kraći od tri sata, ova sunčana lokacija postaje privlačna i za produženi vikend, ali i za klasično ljetovanje.

Pafos nudi više od tipičnog resort odmora. Grad je bio Europska prijestolnica kulture 2017. godine, a šira regija nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Kombinacija antičke povijesti, kristalno čistog mora i opuštenog mediteranskog ritma čini ga jednim od najzanimljivijih odredišta istočnog Mediterana.

Pafos, Cipar
Pafos, Cipar Izvor: Profimedia / Autor: f8grapher, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Spoj plaža, povijesti i lokalne gastronomije

Pafos je poznat po arheološkom parku Kato Pafos, gdje se mogu razgledati rimske vile i mozaici stari više od dvije tisuće godina, kao i po impresivnim Grobnicama kraljeva uklesanima u stijenu. U staroj gradskoj jezgri obnovljenoj posljednjih godina nalaze se barovi, tržnice i tradicionalne taverne, dok je luka s utvrdom jedno od najfotografiranijih mjesta u gradu.

Izvan centra, posjetitelje privlači Petra tou Romiou, poznata kao Afroditina stijena, jedno od najpoznatijih mjesta na Cipru. Ljubitelji gastronomije ne bi smjeli propustiti tradicionalni ciparski meze, obrok sastavljen od niza manjih jela koji predstavlja srž lokalne kuhinje.

@cyprus_adventures Definitely feels like you’re dreaming when you’re there 💙💙💙📍🇨🇾 #Bluelagoon #paphos #cyprus ♬ original sound - cyprus_adventures 🇨🇾

Plaže i izleti u okolici

Za opuštanje uz more tu su Coral Bay, jedna od najljepših plaža u regiji, te mirnije uvale poput Agios Georgiosa. Šetnica uz obalu idealna je za večernje šetnje, a brodski izleti vode prema poluotoku Akamas i poznatoj Plavoj laguni.

@mistermyfriend

Things to do in Paphos in 1 week

♬ nhạc nền - 𝙱𝚒 𝚂𝚑𝚞𝚒 - 𝚌𝚊̂𝚢 𝚝𝚊́𝚘 𝚐𝚊𝚒

Pafos je destinacija koja nudi balans između aktivnog istraživanja i odmora na plaži, a zahvaljujući sve dostupnijim letovima iz Hrvatske, postaje sve popularniji izbor za sunčani bijeg tijekom cijele godine.

