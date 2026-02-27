Zašto Lavovima ne treba puno sna, a Ribe bez njega ne mogu funkcionirati: Evo kad morate u krevet

Čak i zvijezde mogu utjecati na idealno vrijeme odlaska na spavanje. Otkrijte kad je vaš savršen trenutak za gašenje svjetiljke na noćnom ormariću
Idete u krevet rano ili kasno? Možda vam i zvijezde mogu dati savjet o idealnom vremenu za to.
Neki su prirodno noćne ptice, a drugi jedva drže oči otvorenima i oko 20 sati. Pravo vrijeme za spavanje može odrediti i vaš horoskopski znak.
Evo kad biste prema svom horoskopskom znaku trebali na počinak:
Jarac – 21:00
Disciplinirani Jarac izuzetno cijeni što raniji odlazak u krevet. Uostalom, obično je cijeli dan naporno radio i potreban mu je odmor da bi sutra bio potpuno spreman za akciju.
Vodenjak – 1:00
Za razliku od Jarca, Vodenjak voli druženje i čak je spreman žrtvovati san za to. Ovaj znak pršti energijom, pa će stići u ured dobro raspoložen čak i ako je prethodne večeri bio zadnji gost na zabavi.
Ribe – 22:00
Sanjive i osjetljive Ribe vole biti u blizini drugih ljudi, ali trebale bi napustiti zabavu najkasnije do 21 sat kako bi na vrijeme otišle u krevet. Ovom horoskopskom znaku potrebno je dovoljno sna i ugodnih snova da bi sljedeći dan mogao ostvariti svoju urođenu kreativnost.
Ovan – 00:00
Poput Vodenjaka, Ovan je nevjerojatno energičan i može biti produktivan čak i s malo sna. Nadalje, ima velikih poteškoća s priznavanjem vlastite slabosti. I stoga, čak i ako se osjeća umorno, možda i dalje sjedi s kolegama u uredu ili s prijateljima u kafiću.
Bik – 2:00
Bik je rođeni gurman i cijeli dan se veseli večernjim satima. Zatim ih provodi ili s prijateljima u dobrom restoranu ili kod kuće, pripremajući ukusan obrok. Bik ne žuri uživati u životu i stoga često kasno ide spavati, čak i ako ga sljedeći dan čeka posao.
Blizanci – 2:00
Blizanci su jednostavno previše znatiželjni da bi rano išli spavati. Uvijek se brinu da će nešto propustiti i stoga često radije ostaju budni cijelu noć nego da 'gube vrijeme' spavajući.
Rak – 21:00
Rak, obično veseo i simpatičan znak, često 'muči' promjenjivost njegova raspoloženja, osobito kada ne spava dovoljno. Tada može postati nepodnošljiv, ali i previše ranjiv na ljude oko sebe. Stoga je za Raka bolje da rano ide u krevet.
Lav – 4:00
'Ja sam kralj na svakoj zabavi' mogao bi biti moto Lava. Ovaj horoskopski znak voli biti u središtu pozornosti i, zahvaljujući svojoj karizmi, obično brzo okuplja krug obožavatelja. Nije ni čudo to što Lav ne ide u krevet dok čak ni njegov najodaniji obožavatelj ne napusti zabavu.
Djevica – 23:00
Djevice se rijetko nalaze na zabavama, ali često su u jedinom uredu u tvrtki u kojem su svjetla još upaljena. Disciplinirana Djevica završit će s poslom tek kada je apsolutno sve gotovo. Zatim ide ravno u krevet da bi se sljedeći dan mogla posvetiti novim zadacima.
Vaga – 24:00
Vage vole kulturu i strastveni su posjetitelji kazališta i opernih kuća. Nakon predstave često uživaju u laganom obroku prije spavanja, no njihov osjećaj za estetiku proteže se i na izgled te paze da se dobro naspavaju.
Škorpion – 22:00
Škorpion je jedan od pesimističnijih znakova zodijaka, a taj se pesimizam pojačava ako ne spava dovoljno. Tada se pojavljuje njegova negativna strana te može postati tvrdoglav i nagle naravi. Stoga je dovoljno sna ključno da bi mogao izraziti svoju kreativnu i cilju orijentiranu stranu.
Strijelac – 2:00
Vatreni Strijelac voli flertovati. Naravno, to funkcionira u uredu, ali još je bolje u slabo osvijetljenom baru. I zato nakon posla voli uroniti u noćni život u potrazi za novom metom osvajanja.