Zašto Lavovima ne treba puno sna, a Ribe bez njega ne mogu funkcionirati: Evo kad morate u krevet

P. H.

27.02.2026 u 19:27

Noćna ptica ili ste već u 21 gotovi? Evo što astrologija kaže o tome
Noćna ptica ili ste već u 21 gotovi? Evo što astrologija kaže o tome Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Čak i zvijezde mogu utjecati na idealno vrijeme odlaska na spavanje. Otkrijte kad je vaš savršen trenutak za gašenje svjetiljke na noćnom ormariću

Idete u krevet rano ili kasno? Možda vam i zvijezde mogu dati savjet o idealnom vremenu za to.

Neki su prirodno noćne ptice, a drugi jedva drže oči otvorenima i oko 20 sati. Pravo vrijeme za spavanje može odrediti i vaš horoskopski znak.

Evo kad biste prema svom horoskopskom znaku trebali na počinak:

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Jarac – 21:00

Disciplinirani Jarac izuzetno cijeni što raniji odlazak u krevet. Uostalom, obično je cijeli dan naporno radio i potreban mu je odmor da bi sutra bio potpuno spreman za akciju.

Vodenjak – 1:00

Za razliku od Jarca, Vodenjak voli druženje i čak je spreman žrtvovati san za to. Ovaj znak pršti energijom, pa će stići u ured dobro raspoložen čak i ako je prethodne večeri bio zadnji gost na zabavi.

Ribe – 22:00

Sanjive i osjetljive Ribe vole biti u blizini drugih ljudi, ali trebale bi napustiti zabavu najkasnije do 21 sat kako bi na vrijeme otišle u krevet. Ovom horoskopskom znaku potrebno je dovoljno sna i ugodnih snova da bi sljedeći dan mogao ostvariti svoju urođenu kreativnost.

Ovan – 00:00

Poput Vodenjaka, Ovan je nevjerojatno energičan i može biti produktivan čak i s malo sna. Nadalje, ima velikih poteškoća s priznavanjem vlastite slabosti. I stoga, čak i ako se osjeća umorno, možda i dalje sjedi s kolegama u uredu ili s prijateljima u kafiću.

Bik – 2:00

Bik je rođeni gurman i cijeli dan se veseli večernjim satima. Zatim ih provodi ili s prijateljima u dobrom restoranu ili kod kuće, pripremajući ukusan obrok. Bik ne žuri uživati ​​u životu i stoga često kasno ide spavati, čak i ako ga sljedeći dan čeka posao.

Margot Robbie je Rak, rođena je 2. srpnja 1990. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra

Blizanci – 2:00

Blizanci su jednostavno previše znatiželjni da bi rano išli spavati. Uvijek se brinu da će nešto propustiti i stoga često radije ostaju budni cijelu noć nego da 'gube vrijeme' spavajući.

Rak – 21:00

Rak, obično veseo i simpatičan znak, često 'muči' promjenjivost njegova raspoloženja, osobito kada ne spava dovoljno. Tada može postati nepodnošljiv, ali i previše ranjiv na ljude oko sebe. Stoga je za Raka bolje da rano ide u krevet.

Lav – 4:00

'Ja sam kralj na svakoj zabavi' mogao bi biti moto Lava. Ovaj horoskopski znak voli biti u središtu pozornosti i, zahvaljujući svojoj karizmi, obično brzo okuplja krug obožavatelja. Nije ni čudo to što Lav ne ide u krevet dok čak ni njegov najodaniji obožavatelj ne napusti zabavu.

Djevica – 23:00

Djevice se rijetko nalaze na zabavama, ali često su u jedinom uredu u tvrtki u kojem su svjetla još upaljena. Disciplinirana Djevica završit će s poslom tek kada je apsolutno sve gotovo. Zatim ide ravno u krevet da bi se sljedeći dan mogla posvetiti novim zadacima.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: Profimedia / Autor: Iammeysam / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Vaga – 24:00

Vage vole kulturu i strastveni su posjetitelji kazališta i opernih kuća. Nakon predstave često uživaju u laganom obroku prije spavanja, no njihov osjećaj za estetiku proteže se i na izgled te paze da se dobro naspavaju.

Škorpion – 22:00

Škorpion je jedan od pesimističnijih znakova zodijaka, a taj se pesimizam pojačava ako ne spava dovoljno. Tada se pojavljuje njegova negativna strana te može postati tvrdoglav i nagle naravi. Stoga je dovoljno sna ključno da bi mogao izraziti svoju kreativnu i cilju orijentiranu stranu.

Strijelac – 2:00

Vatreni Strijelac voli flertovati. Naravno, to funkcionira u uredu, ali još je bolje u slabo osvijetljenom baru. I zato nakon posla voli uroniti u noćni život u potrazi za novom metom osvajanja.

