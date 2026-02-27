Zašto Lavovima ne treba puno sna, a Ribe bez njega ne mogu funkcionirati: Evo kad morate u krevet

Čak i zvijezde mogu utjecati na idealno vrijeme odlaska na spavanje. Otkrijte kad je vaš savršen trenutak za gašenje svjetiljke na noćnom ormariću

Idete u krevet rano ili kasno? Možda vam i zvijezde mogu dati savjet o idealnom vremenu za to.

Neki su prirodno noćne ptice, a drugi jedva drže oči otvorenima i oko 20 sati. Pravo vrijeme za spavanje može odrediti i vaš horoskopski znak. Evo kad biste prema svom horoskopskom znaku trebali na počinak:

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Doug Peters / Alamy / Profimedia



Jarac – 21:00 Disciplinirani Jarac izuzetno cijeni što raniji odlazak u krevet. Uostalom, obično je cijeli dan naporno radio i potreban mu je odmor da bi sutra bio potpuno spreman za akciju. Vodenjak – 1:00 Za razliku od Jarca, Vodenjak voli druženje i čak je spreman žrtvovati san za to. Ovaj znak pršti energijom, pa će stići u ured dobro raspoložen čak i ako je prethodne večeri bio zadnji gost na zabavi. Ribe – 22:00 Sanjive i osjetljive Ribe vole biti u blizini drugih ljudi, ali trebale bi napustiti zabavu najkasnije do 21 sat kako bi na vrijeme otišle u krevet. Ovom horoskopskom znaku potrebno je dovoljno sna i ugodnih snova da bi sljedeći dan mogao ostvariti svoju urođenu kreativnost. Ovan – 00:00 Poput Vodenjaka, Ovan je nevjerojatno energičan i može biti produktivan čak i s malo sna. Nadalje, ima velikih poteškoća s priznavanjem vlastite slabosti. I stoga, čak i ako se osjeća umorno, možda i dalje sjedi s kolegama u uredu ili s prijateljima u kafiću. Bik – 2:00 Bik je rođeni gurman i cijeli dan se veseli večernjim satima. Zatim ih provodi ili s prijateljima u dobrom restoranu ili kod kuće, pripremajući ukusan obrok. Bik ne žuri uživati ​​u životu i stoga često kasno ide spavati, čak i ako ga sljedeći dan čeka posao.

Margot Robbie je Rak, rođena je 2. srpnja 1990. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra







Blizanci – 2:00 Blizanci su jednostavno previše znatiželjni da bi rano išli spavati. Uvijek se brinu da će nešto propustiti i stoga često radije ostaju budni cijelu noć nego da 'gube vrijeme' spavajući. Rak – 21:00 Rak, obično veseo i simpatičan znak, često 'muči' promjenjivost njegova raspoloženja, osobito kada ne spava dovoljno. Tada može postati nepodnošljiv, ali i previše ranjiv na ljude oko sebe. Stoga je za Raka bolje da rano ide u krevet. Lav – 4:00 'Ja sam kralj na svakoj zabavi' mogao bi biti moto Lava. Ovaj horoskopski znak voli biti u središtu pozornosti i, zahvaljujući svojoj karizmi, obično brzo okuplja krug obožavatelja. Nije ni čudo to što Lav ne ide u krevet dok čak ni njegov najodaniji obožavatelj ne napusti zabavu. Djevica – 23:00 Djevice se rijetko nalaze na zabavama, ali često su u jedinom uredu u tvrtki u kojem su svjetla još upaljena. Disciplinirana Djevica završit će s poslom tek kada je apsolutno sve gotovo. Zatim ide ravno u krevet da bi se sljedeći dan mogla posvetiti novim zadacima.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: Profimedia / Autor: Iammeysam / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

