Zaboravite na klasične torbice: Ove sezone furaju se životinjski uzorci i izgledaju bolje no ikada

Milano street style
Ove zime u središte modne scene dolaze torbe sa životinjskim uzorkom. Leopard, zebra, krava, tigar ili piton – svaki motiv nosi poseban karakter, a takve torbe postale su ključan dodatak koji podiže i najjednostavniju kombinaciju

Životinjski uzorak odavno je prerastao status prolaznog trenda i pretvorio se u nezaobilazan modni element. Nakon što je osvojio haljine, hlače, kapute i umjetno krzno, sada dominira i među modnim dodacima, osobito torbama. U posljednjim mjesecima postalo je jasno da su torbe u životinjskom uzorku jedan od najpoželjnijih komada sezone. Riječ je o dodatku koji spaja odvažnost, stil i suvremenu eleganciju.

Torbe u životinjskom uzorku kao simbol sezone

Torbe ukrašene leopardovim točkama, zebrinim prugama, uzorkom krave, pitona ili sve prisutnijeg jelena istaknule su se kao zvijezde ove zime. Smatraju se jednim od najtraženijih modnih dodataka jer savršeno funkcioniraju u kombinaciji s obućom u sličnim ili kontrastnim motivima, baš kao što to rade modne trendseterice.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Neovisno o tome birate li klasični leopard, modernu zebru ili razigrane uzorke kravljeg krzna, torba s životinjskom uzorkom sigurna je modna investicija. Jedan je to detalj koji trenutno može podići najjednostavniju odjevnu kombinaciju i pretvoriti je u moderan, upečatljiv stajling.

Koji uzorak odabrati?

Svaki motiv ima svoj izraz i raspoloženje. Leopard je bezvremenski klasik koji unosi dozu profinjenosti u svaki outfit, bilo da nosite potpuno crnu kombinaciju ili jednostavnu varijantu s trapericama i majicom u duhu devedesetih. Zebrasti uzorak, mrlje kakve se viđaju kod kravlje dlake i sve popularniji motiv jelena idealni su za sve koji vole eksperimentirati i stvarati hrabre, originalne kombinacije nadahnute suvremenom estetikom. Tigrasti motiv sve se češće smatra novim leopardom, zahvaljujući sličnoj svestranosti, ali i snažnijem, dinamičnom dojmu. Uzorak pitona donosi dozu rock korijena i odvažnosti, no u sjajnijim teksturama može biti i iznimno elegantan.

Arket
  • &Other Stories
  • Ganni
  • Gianni Chiarini
  • H&M
  • Liu Jo
    +5
Torbe sa životinjskim uzorkom Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Šarolikost ponude

Ovisno o veličini, kroju i obliku, svaka torba nosi jedinstven karakter. Mini modeli idealni su za večernje izlaske, dok torbe srednje veličine unose svježinu u dnevne kombinacije. Upravo zato odabir nije baš lagan.

