Zaboravite na crni klasik iz ormara: Evo kakve su dolčevite sada najpoželjnije

I dok na spomen dolčevite brojni prvenstveno pomisle na njezinu crnu verziju koja je postala modnim klasikom u ormaru, ove sezone brojni brendovi odlučili su otići korak dalje kada govorimo o ovom odjevnom komadu

Klasična pamučna dolčevita oduvijek se smatra pametnom investicijom, a modni stručnjaci izdvajaju je kao must have komad u ormaru svake žene. Njezine crne verzije godinama slove za najpoželjnije, no ove sezone idealno je vrijeme za pomicanje modnih granica po pitanju dolčeviti.