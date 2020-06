Volite svježe začine, ali ne znate u kojim jelima ih koristiti? Imamo nekoliko dobrih savjeta

Svježi začini neće samo aromatizirati jela i probuditi okuse, već su i zdravi. No iako ste sve to već čuli nebrojeno puta, još uvijek ne znate koji začini se najbolje slažu s određenim namirnicama? Za sve vas donosimo mali vodič o najčešćim začinima s kojima se susrećemo i kako ih koristiti u kuhinji

Kralj ljeta je bosiljak, mirisni zeleni grm, za koji se kaže i da odbija komarce, no nemojte vjerovati u to jer i u grmu bosiljka možete pronaći leteće napasnike. Bosiljak je osnovni sastojak jednog od najpopularnijih talijanskih hladnih umaka, pesta genovese, za koji recept možete pronaći ovdje, a njegov aromatičan, osvježavajući miris malo tko ne voli. Neizostavan je dio salate caprese, što znači da je neodoljiv u kombinaciji sa zrelim rajčicama i kremastom mozzarellom. Izvrsno se slaže s ljetnim povrćem poput tikvica, patlidžana i paprika, ali i morskim plodovima, pa čak i jagodama. I da, ne zaboravite ga dodati u umak od rajčica, bez njega to jednostavno nije to.