Vodič za masažu lica u vlastitom domu kakvu voli i Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, Christy Turlington-Burns, Cate Blanchett samo su neke od slavnih žena koje svoja lica prepuštaju vještim rukama facijalistice i Diorove ambasadorice za njegu kože Joanne Czech

Upotrijebite nešto klizavo

'Kod tretmana ručne masaže volim da je malo klizavo', kaže Czech koja preferira Diorov Capture Totale serum jer sadrži hijaluronsku kiselinu, a njena je preporuka unijeti što više vlage u kožu. Za početak, serum nježno razmaže po licu vratu i dekolteu. 'Nikad ne zaboravite na dekolte. 'Od bradavica do lica' mantra je koju stalno ponavljam', kaže Czech.

Netflix i masaža

Za stimulaciju krvi i mišića, Czech preporučuje od pet do sedam minuta ukupno svake večeri. Savjetuje da to radite dok gledate televiziju, tri i pol minute sa svake strane, a Netflix je kaže idealan za to.

Ključna je priprema

'Način na koji započinjete s masažom vrlo je važan. Započnite s opuštanjem mišića duž kralježnice, a opustite i ramena. Svi živci odgovorni za otvaranje prednjeg dijela tijela smješteni su duž kralježnice, pa je klučno opustiti taj dio', kaže Czech i dodaje da nakon toga voli opustiti napetost u vlasištu. 'Nazivam to 'tehnikom čupanja kose' u kojoj hvatate kosu od početka na čelu i nježno povlačite oko jedan centimetar. Vrlo je opuštajuće i oslobađa svaku napetost. Još jedan korak prije nego što počnete pripremati središnji dio lica je nježno istezanje ušiju', otkriva Czech.