Vječni trend čija popularnost ne jenjava: Poznate Hrvatice u traperu od glave do pete

Da će traper imati glavnu riječ u 2020. dalo se naslutiti prošle godine kada su modni dizajneri ovaj vječni materijal uvrstili u svoje kolekcije. Nije trebalo dugo da traper preplavi police trgovina u raznim formama, a trendseterice brže-bolje obogate svoje kolekcije traper haljinama, kombinezonima i jaknama. Ovo se ljeto posebno ističe trend 'traper na traper' koji su prigrlile i brojne poznate Hrvatice

Traperice su osnovni dio garderobe većine populacije, stoga njihova popularnost ne jenjava iz godine u godinu, no ostali odjevni komadi od trapera imaju svoje uspone i padove. Ove sezone traper se vraća u modu u velikom stilu. Na tjednu mode imali smo ga prilike vidjeti u kolekcijama brojnih dizajnera.

Otkada je postao popularan među mladima 1950-ih, traper neumorno iz sezone u sezonu slovi kao vječni komad koji nikad ne izlazi iz mode. S godinama je doživio toliku popularnost u svijetu da ga danas na policama trgovina možemo pronaći u svim bojama, modelima, stilovima te na svim odjevnim komadima, a ove sezone bit će popularniji no ikad.

Alberta Ferretti, Givenchy, Balmain, Stella McCartney, Celine i Rag & Bone samo su neki od brendova koji su svoje kolekcije posvetili ovom vječnom materijalu te će on biti veliki trend tijekom cijele 2020.

U moru trapera ove sezone nagledat ćemo se i haljina, i to originalnijih no ikad. Traper haljine odličan su izbor jer pristaju uz apsolutno sve što imate u ormaru te ne trebate puno razmišljati uz što ih kombinirati. To vrlo dobro zna i domaća influencerica Jelena Marinović koja je ovog ljeta odabrala mini haljinu kratkih rukava od tamnog trapera s detaljem gumba po sredini.