[VIDEO/FOTO] Upoznajte Zagrepčanku Anu Međimorec, kreativnu mamu četvero djece. Osmislila je genijalnu igračku, koju obožavaju djeca, a sve se više za nju zanimaju i starije osobe

Djeca se danas vrlo brzo upoznaju s računalima, pametnim telefonima i tabletima, što dakako, osim roditelja, brine pedijatre i psihologe, zabrinute zbog mogućih negativnih posljedica pretjeranog korištenja tih uređaja. No Ana Međimorec, diplomirana fizioterapeutkinja i majka četvero djece, zaslužna je za TheMiuBook, edukativnu knjižicu koja klincima može biti odlična zanimacija

Kad smo je pitali igraju li se njezina djeca tom knjigom, kaže - naravno, jer zbog njih je i napravljena.

'Sastavni je dio naše svakodnevice, ali i putovanja, jer su ona s njom puno zabavnija', poručuje. Drugima koji bi željeli krenuti njezinim stopama i napraviti nešto slično Ana savjetuje: 'Mislim da ne postoji univerzalni savjet, ali svaka dobra ideja ostaje samo ideja ako ne zasučete rukave i ne krenete u ostvarivanje svojih snova.' Kad je riječ o planovima, otkriva da i dalje rade na novim temama magneta jer žele pružiti djeci još zanimljivih tema za igru i učenje.

'Pratimo potrebe naših kupaca, pa nas je pozitivno iznenadio interes i starije populacije, kojoj je to jedan od oblika zabave i vježbanja memorije. Sada razmišljamo i u tom smjeru. Što se tiče same prodaje, želimo se pozicionirati na hrvatskom tržištu, ali razmišljamo i o širenju jer su sve češći upiti iz inozemstva. Posla i ideja je puno i to me jako veseli', naglašava i objašnjava što još možemo učiniti da djeca rado i s veseljem ostave gadgete po strani.