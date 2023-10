I David je oduševljen: Victoria ima novi projekt koji sigurno neće proći nezapaženo

No oni upućeniji sjetit će se kako ovo nije njezin prvi pohod u svijet parfema, naime još davne 2006. ona i David surađivali su s Cotyem na ultrapopularnom mirisu Intimately Beckham . 'Bio je to još jedan 'celebrity' miris, nema ništa loše u tome. Ali to je bilo sasvim drugačije iskustvo. Cijena je drugačija, kao i kreativni proces - sve je drugačije', prisjeća se Beckham za Harper's Bazaar.

Taj je miris, prisjeća se, doživio je akav fenomenalan uspjeh da joj je omogućio stvaranje vlastitog brenda.

'Bilo je vrlo unosno. Ali drago mi je što sam sada u poziciji da to učinim na ovaj način', kaže Victoria. Stvaranje novih mirisa od nule, zajedno s Epinette, bilo je 'intenzivno' i 'osobno' putovanje za dizajnericu, koja kaže da je oduvijek voljela mirise, ali nikad nije pronašla onaj koji voli.



Njezini su novi luksuzni mirisi stvoreni za ljude koji žele parfeme koji ostavljaju snažan dojam, a za Portofino '97 kaže kako ga ona i David oboje nose kad su u Miamiju, jer je svjež i ljetni.

Riječ je je o začinskom citrusnom mirisu s notama bergamota, jantara, morskih nota, mošusa i pačulija. Inspiraciju crpi s otvorenog balkona hotela na talijanskoj obali gdje su mlada Victoria i David ljetovali prije nego što je njihova romansa postala javna.

Victoria Beckham kaže da je vrlo često inspirirana muškom odjećom, ali je tek godinama nakon dizajniranja ovih mirisa shvatila da oni zapravo nemaju spol. 'Tijekom ljeta moj ih je suprug počeo nositi no ja mu nisam to rekla. On nije tip tipa koji će nešto odjenuti jer sam mu ja sugerirala i da bi meni udovoljio. David nosi što želi, jer mu se to sviđa. I mislim da je to veliki kompliment jer on doista ima pristup svemu najboljem od svega', rekla je dizajnerica.