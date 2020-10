U prvom valu pandemije nadu smo polagali u vitamine C i D i mineral cink, a evo što o tome danas kažu znanstvenici

Zaraza koronavirusom počela se širiti zimi, a stopa smrtnih slučajeva viša je kod starijih osoba s kroničnim bolestima. Oba slučaja povezana su s niskom razinom vitamina D pa je uloga ovog mikronutrijenta u obrani od Covida-19 došla pod povećalo znanstvenika. Europsko društvo za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN) izdalo je još u prvom valu pandemije smjernice za nutritivnu potporu bolesnicima s koronavirusom, u kojima navodi kako suplementacija vitaminom D treba biti dio liječenja oboljelih od koronavirusa, pogotovo pothranjenih osoba. Osim vitamina D, u fokusu znanstvenika bio je vitamin C, kao i mineral cink, pa smo provjerili što je u međuvremenu otkriveno i čime si možemo podići imunitet pred uobičajenu sezonu raznih infekcija

'Često se ističe primjena vitamina C, kao dijela alternativne i komplementarne medicine u terapiji Covida-19. Vitamin C je antioksidant, sudjeluje u sintezi kolagena, pospješuje cijeljenje rana, pojačava aktivnost fagocita, pojačava mobilnost limfocita i ubrzava oporavak u respiratornih viroza. Shanghai Medical Association preporučio je visoke doze vitamina C u hospitaliziranih pacijenata s Covidom-19. Visoke doze vitamina C dane intravenoznim putem skraćuju za osam posto boravak u jedinicama intenzivnog liječenja i trajanje mehaničke ventilacije za 18 posto', istaknuo je tom prigodom prof. dr. sc. Likić.

'Drugi vitamin koji treba uzimati je vitamin C jer je dobar antioksidant. Ako želite, sasvim je u redu uzimati gram ili više vitamina C', rekao je Fauci.

Prema istraživanjima, bijelcima je dovoljno 10-30 minuta tri puta tjedno oko podneva osunčati podlaktice i potkoljenice kako bi razina vitamina D u krvi bila u zadovoljavajućim rasponima , no kako to nije uvijek moguće, pogotovo u hladnijem dijelu godine, izvore vitamina D treba tražiti u hrani.

Između ostalog, navodi se da su studije provedene ove godine, i objavljene u časopisu Journal of Infection and Public Health, pokazale da suplementacija vitaminom D pokazuje protektivna svojstva od respiratornih infekcija.

Amesh A. Adalja, viši znanstvenik iz Centra za zdravstvenu sigurnost Johns Hopkins, kaže za časopis Health kako postoje jasni dokazi da vitamin D pomaže u borbi protiv respiratornih infekcija.

Vitamin D pozitivno djeluje na više toga u našem tijelu, a što se tiče veze s imunološkom funkcijom, sustavan pregled i metaanaliza podataka 11.321 osoba, objavljeni u BMJ, pokazali su da je kod ljudi koji su tjedno ili dnevno uzimali dodatke vitamina D manja vjerojatnost razvoja infekcije respiratornog trakta, nego kod onih koji nisu uzimali dodatke vitamina D. Najveću korist imali su oni kojima je najviše nedostajalo vitamina D.

Drugi sustavni pregled i metaanaliza na 5660 ljudi, objavljeni u PLOS One, otkrili su da dodatak vitamina D ima 'zaštitni učinak' protiv infekcija dišnih putova, a najučinkovitijim se pokazalo dnevno uzimanje.

Dr. Adalja ukazuje i na neka istraživanja koja podupiru uzimanje dodataka vitamina C. Poznat i kao L-askorbinska kiselina, vitamin C je antioksidant koji igra važnu ulogu u imunološkoj funkciji.

Jedan pregled i metaanaliza koju su proveli istraživači iz Cochranea otkrili su da prehlađenima dodatak vitamina C smanjuje infekciju za osam posto kod odraslih i 14 posto u djece. To bi bilo otprilike jedan dan manje gnjavaže s prehladom, međutim i simptomi su bili blaži kod onih koji su uzimali dodatak vitamina C.

Dodaci vitamina C također mogu pomoći ako puno vježbate. Jedan Cochraneov pregled proučio je podatke o 642 maratonca, skijaša i vojnika koji su uzimali vitamin C. Otkriveno je da uzimanje od 250 miligrama do grama vitamina C dnevno smanjuje rizik od prehlade za 50 posto.

Niske razine vitamina D mogu povećati vjerojatnost za ozbiljan ili čak fatalan ishod Covida-19

'Uzimanje zdrave razine vitamina D može smanjiti komplikacije, uključujući citokinsku oluju (prebrzo ispuštanje previše proteina u krv) i na kraju smrt od Covida-19', rekao je dr. Michael Holick, autor studije objavljene 25. rujna u časopisu Plos ONE.

Dr. Lena Horovitza, pulmologa i internista iz bolnice Lenox Hill u New Yorku, koji nije bio uključen u studiju, nalazi nisu iznenadili jer su slični onima iz prethodnih istraživanja.

'Nekoliko je studija otkrilo da pacijenti s nedostatkom vitamina D imaju lošiji ishod u slučaju da obole od Covida-19. To ne čudi jer se čini da vitamin D povoljno djeluje na imunološki sustav i zacjeljivanje rana', rekao je dr. Horovitz.

U novoj studiji dr. Holick, profesor medicine, fiziologije, biofizike i molekularne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Bostonu, sa svojim je kolegama procijenio razinu vitamina D u uzorcima krvi 235 hospitaliziranih bolesnika s Covidom-19. Uzorci krvi također su provjereni na upalni marker zvan C-reaktivni protein i na broj limfocita, vrste imunoloških stanica koje pomažu u borbi protiv infekcije. Studija nije mogla dokazati uzrok i posljedicu, no pacijenti koji su imali zadovoljavajuće razine vitamina D imali su znatno niži rizik od ozbiljnih komplikacija od Covida-19, uključujući gubitak svijesti, nisku razinu kisika u krvi, pa i smrt.

Među pacijentima starijim od 40 godina oni koji su imali dovoljno vitamina D imali su i 51,5 posto manje šanse da umru od Covida-19 u usporedbi s onima koji su imali nedostatak vitamina D, izvijestili su iz tima.