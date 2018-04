Travanj donosi sreću Bikovima i Ribama, a razloga za zadovoljstvo imat će i Djevice

Pored uspjeha na poslovnom planu, Bikovima koji su u dugim ljubavnim odnosima travanj donosi mirno razdoblje, a samcima novu ljubav. Ribe će uživati naklonost partnera koji će im stalno pokazivati ljubav, a jedno novo poznanstvo samcima će donijeti i nešto više. Po pitanju karijere otvorit će se neke nove mogućnosti, ali potreban je veći oprez s financijama u prvoj polovici mjeseca. Opreznost s novcem nužna je i Djevicama, ali u konačnici ih očekuje plodonosan mjesec. Usamljenim Djevicama netko bi mogao promijeniti pogled na ljubav i veze

Odsutnost mislima i distanciranost Blizanaca od partnera potrajat će do 25. kada ćete ulaskom Venere u vaš znak postati mazniji i nježniji. Samci bi se mogli uplesti u kompliciranu vezu, no krajem mjeseca shvatit će da ih to ne može usrećiti. Povedite računa kome vjerujete i nemojte se žrtvovati za nekoga tko to ne cijeni, osobito u prvoj polovici mjeseca.

