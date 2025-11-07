Torbica koja je pomela konkurenciju: Model do sada nepoznatog brenda postao je najveći predmet žudnje

Brend Savette po prvi put se probio na prestižni Lyst indeks zahvaljujući modelu Slim Symmetry Pochette koji je osvojio šesto mjesto na listi najviralnijih proizvoda. Do nedavno potpuno nepoznat modni brend kožnih torbi tako je u rekordnom roku postao simbol tihog luksuza i osvojio modne stručnjake diljem svijeta

Kao i svakog tromjesečja, prestižni Lyst indeks služi nam kao pravi modni kompas koji pokazuje koje proizvode i brendove predvode scenu. Ponekad je ova lista najutjecajnijih brandova te najpoželjnijih odjevnih predmeta i modnih dodataka na svijetu lako predvidljiva, pa isti luksuzni brendovi ponavljaju pozicije. Međutim, ovogodišnji Lyst indeks postao je savršen odraz promjena kroz koje prolazi modna industrija i donosi poprilično iznenađenje.

Lista najpoželjnijih Osim kraja vodstva Miu Miu kao lidera u sektoru, barem privremenog, kojeg je zamijenio Saint Laurent, top 10 najviralnijih proizvoda po prvi put uključuje brend koji dosad nije bio na radaru i koji se nikada prije nije pojavljivao na ovom indeksu, a riječ je o brendu Savette.

Savette se tako po prvi put našao u elitnom društvu modnih divova poput Saint Laurenta i Prade. Model koji je brend lansirao u orbitu zove se Slim Symmetry Pochette – torba ravnih linija i retro šarma, nalik elegantnoj aktovci iz nekih boljih vremena. A to je ujedno i jedina torba koja se pojavljuje na ovoj istaknutoj listi.

Radi se o ručnoj torbi s retro dojmom novčanika, koja zauzima šesto mjesto na listi. Postala je pravi simbol tihog luksuza te se počela pojavljivati u street styleu na ulicama modnih prijestolnica – od New Yorka do Pariza, ali i u rukama poznatih osoba poput Lady Gage i Karlie Kloss.