Timothée Chalamet stvorio pomutnju u narančastom - ovoga puta u društvu mame

I. B.

17.12.2025 u 07:35

Timothée Chalamet i Nicole Flender
Timothée Chalamet i Nicole Flender Izvor: Profimedia / Autor: John Angelillo / UPI / Profimedia
Samo tjedan dana nakon što je nosio usklađene jarko narančaste outfite s djevojkom Kylie Jenner na premijeri u Los Angelesu, Chalamet se, u 29. godini, pojavio u istoj boji uz svoju majku Nicole Flender na premijeri u New Yorku

Timothée Chalamet nastavlja svoj narančasti modni niz na promotivnoj turneji za film 'Marty Supreme'.

Nakon djevojke, reality zvijezde Kylie Jenner, narančastu podršku na premijeri u New Yorku pružila mu je majka, Nicole Flender.

Njegovo odijelo u neonski narančastoj boji dizajnirao je Haider Ackermann za brend Tom Ford, a izgled je upotpunio lančanim ogrlicama, satom i naočalama s metalnim okvirom.

Timothée Chalamet i Nicole Flender
Timothée Chalamet i Nicole Flender Izvor: Profimedia / Autor: John Angelillo / UPI / Profimedia

Flender je nosila usklađenu neonski narančastu haljinu s halter ovratnikom, koordiniranim cipelama i iskričavom zlatnom torbicom, dok je kosu oblikovala u elegantnu punđu.

Na premijeri u Los Angelesu 9. prosinca Chalamet je nosio jarko narančasto kožno odijelo s narančastom svilenom košuljom, djelo brenda Chrome Heart, uz narančastu verziju kultnih čizama Timberland i kožnu futrolu za stolnoteniski raket.

Timothee Chalamet i Kylie Jenner
Timothee Chalamet i Kylie Jenner Izvor: Profimedia / Autor: Lisa OConnor/ AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kylie Jenner nosila je narančastu haljinu s trokutastim izrezima ispod grudi i preko struka, također djelo brenda Chrome Hearts.

Chalamet je prethodno odabrao tu jedinstvenu boju tijekom sada viralnog marketinškog sastanka koji je javno objavljen u studenom, a koji je široko dijelio studio A24 na društvenim mrežama.

Film 'Marty Supreme' u svjetska kina stiže na Božić, 25. prosinca.

Marty Supreme | Official Teaser HD | A24 Izvor: Društvene mreže / Autor: A24

