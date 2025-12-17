Timothée Chalamet stvorio pomutnju u narančastom - ovoga puta u društvu mame

Samo tjedan dana nakon što je nosio usklađene jarko narančaste outfite s djevojkom Kylie Jenner na premijeri u Los Angelesu, Chalamet se, u 29. godini, pojavio u istoj boji uz svoju majku Nicole Flender na premijeri u New Yorku
Timothée Chalamet nastavlja svoj narančasti modni niz na promotivnoj turneji za film 'Marty Supreme'.
Nakon djevojke, reality zvijezde Kylie Jenner, narančastu podršku na premijeri u New Yorku pružila mu je majka, Nicole Flender.
Njegovo odijelo u neonski narančastoj boji dizajnirao je Haider Ackermann za brend Tom Ford, a izgled je upotpunio lančanim ogrlicama, satom i naočalama s metalnim okvirom.
Flender je nosila usklađenu neonski narančastu haljinu s halter ovratnikom, koordiniranim cipelama i iskričavom zlatnom torbicom, dok je kosu oblikovala u elegantnu punđu.
Na premijeri u Los Angelesu 9. prosinca Chalamet je nosio jarko narančasto kožno odijelo s narančastom svilenom košuljom, djelo brenda Chrome Heart, uz narančastu verziju kultnih čizama Timberland i kožnu futrolu za stolnoteniski raket.
Kylie Jenner nosila je narančastu haljinu s trokutastim izrezima ispod grudi i preko struka, također djelo brenda Chrome Hearts.
Chalamet je prethodno odabrao tu jedinstvenu boju tijekom sada viralnog marketinškog sastanka koji je javno objavljen u studenom, a koji je široko dijelio studio A24 na društvenim mrežama.
Film 'Marty Supreme' u svjetska kina stiže na Božić, 25. prosinca.