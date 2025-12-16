Poput Audrey Hepburn: Zvijezda Netflixove hit serije pravo je oličenje elegancije

Collins je ovog ponedjeljka zasjala na crvenom tepihu povodom premijere pete sezone serije 'Emily u Parizu' , odjevena u duboko dekoltiranu haljinu koja bi se lako mogla zamijeniti za originalni Givenchy couture dizajn kakvog je slavnim učinila Audrey Hepburn .

Njezina kreacija iz modne kuće Armani Privé odražavala je siluetu naglašenog struka sličnu haljini visokog ovratnika iz filma iz 1961., snimljenog prema romanu Trumana Capotea. Poput Hepburn, Collins je look upotpunila raskošnom dijamantnom ogrlicom, no bez rukavica. Haljina je bila ukrašena baršunastim obrubima i sjajnim detaljima.

Glumica je svoj elegantan stajling zaokružila parom peep-toe cipela Aquazzura i nakitom Cartier. Za stajling je bio zaslužan Andrew Mukamal , čije su slavne klijentice, između ostalih, Margot Robbie i Billie Eilish.

Kao rani božićni poklon obožavateljima, Collins je na promo turneji za petu sezonu 'Emily u Parizu' priredila niz upečatljivih modnih trenutaka.

Nakon modno besprijekornog pojavljivanja u Veneciji, glumačka ekipa stigla je vlakom u Pariz 14. prosinca. Po dolasku u francusku prijestolnicu, Collins je nosila jednu od svojih najodvažnijih kombinacija dosad – veliki smeđi kaput ispod kojeg se vidio samo delikatan set čipkastog donjeg rublja.

Glumica je viđena kako izlazi iz luksuznog vlaka Orient Express na postaji Austerlitz u Parizu, noseći dugi smeđi kaput koji je ostavila otvorenim kako bi ispod otkrila svijetloružičasti čipkasti komplet. Uz to je nosila prozirne najlonke i visoke potpetice.

Na vlak je ukrcala večer ranije. U objavi na Instagramu, Collins je pozirala u elegantnom crnom kostimu s retro prizvukom i neočekivanim twistom – potpuno otvorenim leđima. Putovanje sa stilom, doslovno.