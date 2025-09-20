NEPOPULARNA LISTA

Tamna strana Zodijaka: Ovo su najzlobniji horoskopski znakovi

P. H.

20.09.2025 u 07:07

Ovih horoskopskim znakovima ne želite se zamjeriti
Ovih horoskopskim znakovima ne želite se zamjeriti Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Najčešće prozivani kao 'najzlobniji' su: Škorpion, Jarac i Djevica, zbog kombinacije intenziteta, hladne pragmatike i oštre kritičnosti u konfliktnim situacijama

U astrološkim raspravama 'zloća' se ne mjeri tablicama, nego stilom kojim se postavljaju granice, koristi moć i rješavaju sukobi; upravo tu nastaje dojam da su neki horoskopski znakovi 'oštriji' jer u stresu posegnu za hladnim tonom, kirurškom kritikom ili dugom igrom. Iste crte u zdravim okolnostima postaju prednost, jasnoća, standard i odgovornost, no kad se pretjeraju, zvuče kao bešćutnost, manipulacija i osvetoljubivost.

Škorpion

Opisuje se kao najopasniji suparnik: pamti povrede, ne pokazuje karte i uzvraća kad procijeni da je trenutak najneugodniji. Škorpion je jedan od najmanipulativnijih znakova zbog sposobnosti kontroliranja narativa i 'duge igre' u pozadini. U negativnoj varijanti to se prevodi kao želja za osvetom i emocionalno kažnjavanje, što okolina čita kao čistu zlobu.

Demi Moore je Škorpion, rođena je 11. studenog 1962. Izvor: Profimedia / Autor: lev radin / Alamy / Profimedia

Jarac

Percepcija'‘zlobnosti' dolazi iz strogih standarda i hladne, poslovne logike primijenjene i na privatne odnose. Kada je izazvan ili razočaran, Jarac zna 'presjeći' bez okolišanja, što se tumači kao bezosjećajnost i surovost. U pričama o manipulaciji često se spominje njegova sklonost strategiji i kontroli resursa/moći, što pojačava dojam okrutnosti. Sve to ga redovito svrstava u vrh ‘najzlobnijih', uz naglasak na rezultat ispred emocije.

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Djevica

Kada stvari ne idu po planu, perfekcionizam prelazi u seciranje tuđih propusta, sarkazam i ‘ubode’ koji bole više od povišenog tona. Djevica se navodi kao 'tiho opasna' jer koristi činjenice i detalje da stjera sugovornika u kut. Taj obrazac se lako doživljava kao zloća, iako polazi iz potrebe da sve bude ispravno i funkcionalno. Zbog toga je redovito među znakovima koji dobiju etiketu zlobnih i manipulativnih kada se pretjera s kritikom.

Blake Lively je Djevica, rođena je 25. koloovza 1987. Izvor: EPA / Autor: NILS MEILVANG

