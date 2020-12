Svi su oduševljeni genijalnim make up trikom prelijepe Ruskinje koji koristi godinama

Irina Shyk, slavna manekenka koja će u siječnju proslaviti 35. rođendan, modni svijet je osvojila prirodnom ljepotom i isklesanom figurom

'Nikad ne nanosim make up uz pomoć aplikatora ili kistova već s prstima. To olakšava cijeli proces osobito jer sam često na putu pa se ne moram brinuti jesam li ponijela pribor u svojem neseseru', rekla je lijepa Irina.

Kako bi se riješila jutarnje natečenosti zgodna Ruskinja koristi jeftin beauty trik - masažu lica s kockicom leda.

'Kad sam na putu ili umorna pa se probudim natečenih očiju, najbolji način za uklanjanje tog problema je prijeći s kockicom leda. To me je naučila mama i doista pomaže. Samo pređem oko očiju, brade i po licu. To zbilja pomaže', rekla je dugonoga brineta za Vogue.