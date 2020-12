Kreatori najpoželjnije jakne sezone udružili snage s Guccijem: Pogledajte komade iz njihove uzbudljive kolekcije

Poznat po izradi posebne odjeće za borbu s najnepovoljnijim vremenskim uvjetima, američki brend The North Face, čija je pufasta jakna Nuptse nekoliko uzastopnih sezona aspolutni hit na street style sceni, udružila je modne snage s dizajnerom Alessandrom Micheleom na čelu talijanskog Guccija čiji je rezultat jedna od najuzbudljivijih suradničkih kolekcija godine

Modni maksimalizam koji na čelu modne kuće Gucci njeguje njezin kreativni direktor Alessandro Michele došla je do posebnog izražaja u novoj kolekciji nastaloj u suradnji s američkim brendom The North Face .

MUST HAVE SEZONE

Inspirirana modom ludih 70-ih, kolekcija modne kuće Gucci i brenda The North Face sastoji se od pregršt ready-to-wear komada, modnih dodataka, prtljage, pa čak i šatora te vreća za spavanje idealnih za zabavu na otvorenom sa stilom ili vrlo luksuzno kampiranje kod kuće.

Kako je najavljeno, suradnička kolekcije brenda Gucci i The North Face biti će premijerno lansirana u Kini, a uključuje pufaste jakne, koje su postale zaštitni znak američkog brenda, pa sve do podstavljenih kaputa i suknji. 'Lakše' opcije uključuju svilene komplete za kuglanje, suknje i haljine, kao i brojne majice kratkih rukava i jakne od flisa koje odobravaju ljubitelji streetwear kulture. Nastavljajući Guccijevu tradiciju brisanja rodnih normi, kolekcija također uključuje rodno neutralnu planinarsku cipelu s velikim podebljanim logotipom The North Face x Gucci.