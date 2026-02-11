JEDNOSTAVNO, A CHIC

Svi su gledali u njezinu kosu: Nicole Kidman na aerodromu pokazala ono što godinama skriva

M.D.

11.02.2026 u 09:05

Nicole Kidman
Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: KHAP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Holivudska zvijezda Nicole Kidman snimljena je na aerodromu u Sydneyju u stajlingu koji je u trenu privukao pažnju modnih znalaca

Nicole Kidman fotografirana je u srijedu pri odlasku iz Sydneya nakon kratkog, pomalo misterioznog posjeta rodnom gradu. Iako su aerodromske kombinacije obično sinonim za udobnost, 58-godišnja glumica i producentica odlučila se za look koji odiše čistom elegancijom, s potpisom kultnog brenda čija je ambasadorica.

Od glavne do pete u Chanelu, glumica je demonstrirala kako i najjednostavnije putno izdanje može izgledati profinjeno, suvremeno i u skladu s vodećim trendovima sezone.

Središnji komad njezina outfita bila je tamnoplava Chanelova jakna od tvida vrijedna 12.710 dolara – bezvremenski klasik francuske kuće koji nikad ne gubi na snazi. Strukturirani kroj, zlatni detalji i profinjena silueta učinili su cijeli stajling iznimno luksuznim. Kombinaciju je upotpunila crnom Chanel 25 torbom i diskretnim sunčanim naočalama, čime je zadržala dojam odmjerene sofisticiranosti.

Nicole Kidman
  • Nicole Kidman
  • Nicole Kidman
Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: KHAP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Povratak prirodne frizure

Zvijezda filma 'Babygirl' ovom je prilikom nosila svoju prirodno kovrčavu kosu, podsjetivši na kultni izgled iz osamdesetih. Upravo su prirodne teksture i nenametljiva, pomalo retro estetika među glavnim beauty trendovima ove godine, a Kidman ih je iznijela bez imalo napora.

Okružena članovima tima i osiguranjem, Chanelova ambasadorica nasmiješeno je prolazila aerodromom dok su je paparazzi fotografirali, a brojni prolaznici nisu skrivali oduševljenje što su je vidjeli uživo.

U korak s trendovima

Glumičin outfit savršeno se uklapa u modni smjer koji trenutno dominira – povratak klasici, tihom luksuzu i kvalitetnim statement komadima. Tvid, decentni modni dodaci i neutralna paleta boja već su se nametnuli kao temelj proljetnih kolekcija.

Upravo se uz takve kombinacije kao idealan dodatak nameću tenisice, koje su proglašene apsolutnim hitom nadolazeće sezone. Iako je glumica ovom prilikom odabrala elegantniju obuću, modni stručnjaci ističu da bi isti outfit odlično funkcionirao i uz trendi bijele tenisice – spoj glamura i ležernosti kakav će ovog proljeća vladati ulicama.

Inače, putovanje u Australiju uslijedilo je nakon što je glumica prošle godine prodala jedan od svojih šest stanova u kompleksu Latitude u Milsons Pointu, s pogledom na luku Sydney. Trosobni stan na 15. katu, kupljen 2023. za 7,725 milijuna dolara, prodan je sredinom 2025. vinaru Davidu Madsonu za 8,5 milijuna dolara.

