Sve o popularnoj Dukanovoj dijeti, za kojom luduju milijuni ljudi

Dukanova dijeta jedna je od najpopularnijih u svijetu, a dok ona privlači milijune ljudi, stručnjaci upozoravaju na njezine negativne strane. Istražili smo kako točno izgleda Dukanova dijeta, otkuda potječe, kakvu prehranu predlaže te što o njoj misle nutricionisti

Danas je Dukanova dijeta jedna od najpopularnijih u svijetu, posebice u Europi. Dijetu je navodno isprobala i vojvotkinja Kate Middleton u toku priprema za vjenčanje prije osam godina, kao i nakon prve trudnoće, kada je brzo i efikasno željela izgubiti nakupljene kilograme. No pitanje koje se nameće samo od sebe jest - predlaže li ova dijeta zdravu i balansiranu prehranu?

1. Faza napada

Ova faza poznata je i kao proteinska faza, tijekom koje smijete jesti visokoproteinsku hranu siromašnu mastima, kao što su govedina, svinjetina, perad, nemasni mliječni proizvodi, jaja, riba i tofu. Ono što je specifično za ovu fazu je i to što spomenute proteine smijete jesti u neograničenim količinama. Također je dozvoljeno jesti jednu i pol žlicu zobenih mekinja dnevno. Prema riječima dr. Dukana, zobene mekinje smanjuju kolesterol i vjerojatnost dijabetesa, ali njihova prednost u ovom slučaju je prvenstveno dodavanje vlakana prehrani, čime se postiže duži osjećaj sitosti. Prva faza traje od dva do sedam dana, ovisno o tome koliko težine želite izgubiti.

2. Faza izmjene

Nakon nekoliko dana provođenja druge faze u prehranu možete uvrstiti povrće bez škroba, kao što su krastavci, gljive, špinat, šparoge i brokula. U ovoj fazi balansirat ćete između proteinskih dana u kojima je zabranjeno povrće i dana u kojima je uz proteine dozvoljeno jesti povrće, kao i dvije žlice zobenih mekinja. Ova faza traje dok ne postignete željenu, odnosno optimalnu težinu.

3. Faza konsolidacije

Ova faza je osmišljena kako bi se spriječio jo-jo efekt. Tijekom faze konsolidacije namirnice koje su prethodno bile zabranjene postupno se dodaju u ograničenim količinama. U ovoj fazi i dalje slijedite prehranu baziranu na proteinima i povrću te konzumirate dvije žlice zobenih mekinja dnevno. Jednom tjedno odaberite dan kada ćete jesti isključivo proteine. Treća faza trebala bi trajati pet dana za svakih pola kilograma koje ste izgubili u prve dvije faze.

Tijekom faze konsolidacije možete pojesti jednu do dvije porcije voća (izuzev banana, grožđa, smokvi i trešnji) te dvije kriške kruha od cjelovitog zrna dnevno. Također je dopušteno konzumirati 40 grama tvrdog sira, jednu do dvije porcije škrobne hrane te si smijete priuštiti jedan do dva obroka po želji tjedno kao nagradu (primjerice desert i čaša vina).

4. Faza stabilizacije

U završnoj fazi, koja bi trebala trajati ostatak života, možete nastaviti jesti koju god hranu želite (u umjerenim količinama), uključujući tri žlice zobenih mekinja na dan, no imajte na umu to da je potrebno odabrati jedan dan u tjednu koji će biti proteinski.

Tijekom sve četiri faze preporučuje se piti šest do osam čaša vode dnevno.