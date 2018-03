Stručnjaci tvrde: Pospremanje kreveta ujutro donosi više štete nego koristi

Iako je mnogima, još od djetinjstva, usađena navika da krevet ujutro, kada ustanemo, trebamo i složiti, stručnjaci tvrde kako to zapravo i ne bi trebali raditi. Umjesto pospremanja, savjetuju da se pokrivači slože na njegovu kraju i da se madrac tijekom dana prozrači

Kažu da uredan dom donosi i uredne misli, a za mnoge ljude to počinje pospremanjem kreveta ujutro, no stručnjaci kažu da to donosi više štete nego koristi.

'Svake noći vaš madrac treba upiti oko pola litre vlage, uglavnom znoja', kaže Claudia Wieland iz njemačkog saveza proizvođača madraca.