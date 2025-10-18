Stručnjaci razotkrivaju vječnu dvojbu: Trebamo li čistiti lice i nakon micelarne?

Kada je riječ o proizvodima koji pokreću pravu revoluciju u svijetu kozmetike, malo koja inovacija može se pohvaliti uspjehom koji je postigla micelarna voda

Micelarna voda neizostavan je dio svakodnevne rutine milijuna djevojaka i žena diljem svijeta, revolucioniravši način na koji pristupamo čišćenju lica i skidanju šminke.

Ovaj beauty proizvod postao je temeljni dio njege te gotovo opsesija za mnoge žene, piše instyle.es. Dermatolozi često upozoravaju da je pravilno čišćenje lica ključno za zdravu i lijepu kožu koja uspješno usporava procese starenja, što je mnogima omiljenu micelarnu vodu postavilo na pijedestal osnovnih koraka svakodnevne njege. Prva od ovih revolucionarnih micelarnih voda lansirana je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, a danas su ovi proizvodi evoluirali do nevjerojatne razine sofisticiranosti. Od pionirskog Bioderminog proizvoda Sensibio H2O, beauty industrija napredovala je do točke da gotovo svaki brend nudi jednu ili više njenih vrsta, prilagođavajući se sve specifičnijim tipovima i potrebama kože te dodajući inovativne sastojke koji značajno upotpunjuju korisničko iskustvo. Stručnjaci upozoravaju na česte greške Međutim stručnjaci upozoravaju da micelarna voda sama po sebi nije uvijek dovoljna za potpuno čišćenje kože, posebno kada je riječ o temeljitom uklanjanju svih nečistoća i ostataka šminke. Dodatno, mnogi ne koriste ovaj proizvod na pravilan način, što može umanjiti njegovu učinkovitost. Unatoč tome, slažu se da je micelarna voda značajno bolje sredstvo za čišćenje lica od mnogima omiljenih maramica za skidanje šminke te da bi one uvijek trebale predstavljati isključivo rješenje u hitnim situacijama. 'Postoje svakodnevne beauty rutine koje, iako na prvi pogled jednostavne, sadrže pravu malu revoluciju. Micelarna voda definitivno je jedna od njih jer svaka njena kap krije suptilnu tehnologiju: micele, odnosno molekularne kuglice sposobne uhvatiti šminku, masnoću i sve vrste nečistoća s nevjerojatnom nježnošću za kožu', objašnjava dr. Laura Santos.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Raquel González, kreatorica prestižne linije Byoode, upozorava pak da treba pripaziti na korak za koji mnogi misle da nije nužan - umivanje nakon korištenja micelarne. 'Važno je napomenuti da većina dostupnih micelarnih voda, osim što sadrži micele kao glavnu aktivnu komponentu, uključuje određenu komponentu sapuna u svojoj formuli. Upravo zbog te činjenice stručnjaci preporučuju temeljito ispiranje lica vodom nakon upotrebe standardne micelarne vode', kaže ona. Estefanija Nieto iz Meddik8 naglašava da ako odlučimo koristiti je u svojoj rutini, 'to bi uvijek trebao predstavljati prvi, temeljni korak čišćenja, nakon kojeg nužno slijedi pranje lica odgovarajućim gelom ili pjenom koji dovršavaju proces čišćenja i osiguravaju da na koži ne ostanu nikakve nečistoće ili ostaci proizvoda'. Raquel Linde, priznata stručnjakinja za ljepotu i voditeljica marketinga u You Are The Princess, čvrsto vjeruje da se pravilnom upotrebom micelarne vode može postići vidljivo čista, prirodno blistava i savršeno uravnotežena koža. 'Ovdje definitivno stvar nije u brzini aplikacije, već u pravilnoj učinkovitosti i pružanju adekvatne njege koži. Stoga se ovaj naizgled jednostavan prvi korak čišćenja može transformirati u pravi, opuštajući ritual ljepote', ističe Linde. Po njezinom stručnom mišljenju, nije ni približno dovoljno samo površno natopiti vatu i brzo prebrisati lice, već je ključ uspjeha u pravilnoj tehnici. 'Proizvod treba nanijeti isključivo nježnim i kontroliranim kružnim pokretima, dopuštajući mu dovoljno vremena da postepeno ukloni sve nečistoće i ostatke šminke bez ikakvog agresivnog trljanja kože. Ključno je redovito mijenjati blazinicu, posebno prilikom čišćenja osjetljivih područja poput očiju i usana, kako biste uspješno izbjegli potencijalnu iritaciju, i nikako ne zaboravite ponavljati kompletan postupak sve dok koža ne bude vidljivo i opipljivo čista', detaljno objašnjava Linde. Tehnika čini savršenstvo Također podsjeća korisnike da nakon čišćenja mora slijediti ključan završni korak, a to je 'apliciranje odgovarajućeg tonika ili hidratantne kreme jer će to učiniti kožu ne samo čistom i prirodno blistavom, već i spremnom za bilo koji dodatni tretman ili njegu'. Dr. Laura Santos u potpunosti se slaže da nije potrebno ni stručno preporučljivo previše agresivno trljati površinu kože tijekom čišćenja. 'Prava tajna uspješnog apliciranja micelarne vode leži u tome da jednostavno pustite da obavi svoj posao bez uplitanja. Dobro natopljena vata, nježno stavljena na kožu na nekoliko ključnih trenutaka - i sve ostalo će se prirodno dogoditi, samo od sebe, bez ikakve naše intervencije.' Za iznimno osjetljivo područje oko očiju ova rutina postaje još važnija i otkrivajuća: potrebno je samo nekoliko dragocjenih sekundi da natopljenu vatu nježno stavite na zatvorene oči kako bi se fine čestice stopile s maskarom i omogućile njezino lako i bezbolno uklanjanje. 'Potpuno isti princip vrijedi za ostalu šminku na licu; nema apsolutno nikakve potrebe povlačiti ili vući vatu po koži, čime se uspješno izbjegava bilo kakva nepotrebna iritacija ili oštećenje', objašnjava dr. Santos. Stručnjaci posebno ističu korisnost micelarne vode za precizno ispravljanje grešaka tijekom šminkanja. 'Pomoću natopljene vate možete lako izbrisati pogrešan potez tušem za oči, što vam omogućuje da popravite šminku ili uklonite malu količinu ruža iz kuta usana. Micelarna voda omogućuje savršeno ispravljanje tih sitnih grešaka', kaže ona.