Radite li je i vi: Ovo je najveća greška koju svi rade s ispucalim usnama

Balzami i preparati za njegu usana, povećan unos vode i korištenje ovlaživača zraka mogu pomoći u rješavanju čestog zimskog problema: ispucalih usana

Ispucale usne tijekom hladnijeg dijela godine čine se gotovo neizbježnom pojavom. Osjetljiva koža usta suši se 10 puta brže od ostatka kože na licu pa ne treba puno da usne postanu suhe i ispucale.

No uz malo pažnje i njege možete se riješiti ovog problema, kaže dermatologinja dr. Melissa Piliang, piše Cleveland Clinic. Kada je riječ o ispucalim usnama (heilitis), vrijeme je ključan faktor. Važno je brzo riješiti ljuštenje ili pucanje kože kako biste smirili upalu prije nego što eskalira u infekciju ili herpes. Srećom, postoje načini da održite usne u dobrom stanju i tijekom hladnijeg dijela godine. Koristite ljekoviti balzam za usne Balzami za usne ne dodaju vlagu usnama, već zadržavaju vlagu koja postoji u koži. Sloj koji nanesete na usne zapravo stvara sloj koja sprječava isparavanje vlage. Dr. Piliang predlaže nanošenje zaštite za usne ujutro i prije spavanja, ali i svaki put kada boravite vani neko vrijeme. 'Kupite nekoliko ljekovitih balzama ili posebnog ulja za njegu kako biste ih imali pri ruci. Držite jedan pored kreveta i nosite drugi u torbi, džepu ili automobilu, tako da ga uvijek imate pri ruci za korištenje. Ugradite to u svoju rutinu', savjetuje ona.

Prilikom odabira balzama za usne, dr. Piliang preporučuje sljedeće: Odaberite proizvode na bazi masti jer balzami za usne koji sadrže masti s vazelinom, glicerinom ili mineralnim uljem pomažu u zacjeljivanju pukotina na koži uz održavanje vlage. Izbjegavajte proizvode s kamforom, eukaliptusom i mentolom – iako ovi sastojci isprva mogu djelovati umirujuće također mogu biti isušujući i iritantni za kožu. Neka bude jednostavno: iako balzami za usne danas dolaze u bezbroj varijanti, najbolje je koristiti proizvode bez mirisa jer su također hipoalergeni. Zaštitite se od hladnoće i vjetra Bez obzira na godišnje doba, boravak vani može biti vrlo nepovoljan za usne te će ispucati, a isto vrijedi za vjetar. Nanošenje balzama svakako može pomoći, a ne zaboravite pokriti lice šalom kada temperatura naglo padne. 'Dakako, nikad ne razmišljamo trebamo li nositi kaput kada je hladno, ali o usnama mnogi ne vode puno računa', napominje ona. Treba naglasiti i to da sunčeva svjetlost može biti štetna za usne. Korištenje balzama sa zaštitnim faktorom (SPF 30 ili viši) može ih zaštititi ako boravite vani neko vrijeme - to uključuje sva godišnja doba, ne samo ljeto. Učinci dehidracije mogu se odraziti na cijelo tijelo, ne samo usne. Kada je vaš unutarnji rezervoar nizak, tijelo čuva vodu povlačeći je iz manje kritičnih područja poput kože. To može ostaviti usne manje hidriranima i sklonijima tome da postanu suhe i ljušte se, kaže dr. Piliang. Stoga pijete dovoljno vode tijekom dana. Uključite ovlaživač zraka Suh zrak uzrokuje da vlaga na usnama (i koži općenito) brže isparava. To je jedan od razloga zbog kojih češće pucaju tijekom hladnih zimskih mjeseci, kada su razine vlažnosti niske i vani i unutra, a pomoći bi vam moglo uključivanje ovlaživača zraka u domu. Liječnica upozorava da lizanje usana doprinosi njihovom isušivanju.