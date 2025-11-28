Radite li je i vi: Ovo je najveća greška koju svi rade s ispucalim usnama

Balzami i preparati za njegu usana, povećan unos vode i korištenje ovlaživača zraka mogu pomoći u rješavanju čestog zimskog problema: ispucalih usana
Ispucale usne tijekom hladnijeg dijela godine čine se gotovo neizbježnom pojavom. Osjetljiva koža usta suši se 10 puta brže od ostatka kože na licu pa ne treba puno da usne postanu suhe i ispucale.
No uz malo pažnje i njege možete se riješiti ovog problema, kaže dermatologinja dr. Melissa Piliang, piše Cleveland Clinic.
Kada je riječ o ispucalim usnama (heilitis), vrijeme je ključan faktor. Važno je brzo riješiti ljuštenje ili pucanje kože kako biste smirili upalu prije nego što eskalira u infekciju ili herpes.
Srećom, postoje načini da održite usne u dobrom stanju i tijekom hladnijeg dijela godine.
Koristite ljekoviti balzam za usne
Balzami za usne ne dodaju vlagu usnama, već zadržavaju vlagu koja postoji u koži. Sloj koji nanesete na usne zapravo stvara sloj koja sprječava isparavanje vlage.
Dr. Piliang predlaže nanošenje zaštite za usne ujutro i prije spavanja, ali i svaki put kada boravite vani neko vrijeme.
'Kupite nekoliko ljekovitih balzama ili posebnog ulja za njegu kako biste ih imali pri ruci. Držite jedan pored kreveta i nosite drugi u torbi, džepu ili automobilu, tako da ga uvijek imate pri ruci za korištenje. Ugradite to u svoju rutinu', savjetuje ona.
Prilikom odabira balzama za usne, dr. Piliang preporučuje sljedeće:
Odaberite proizvode na bazi masti jer balzami za usne koji sadrže masti s vazelinom, glicerinom ili mineralnim uljem pomažu u zacjeljivanju pukotina na koži uz održavanje vlage.
Izbjegavajte proizvode s kamforom, eukaliptusom i mentolom – iako ovi sastojci isprva mogu djelovati umirujuće također mogu biti isušujući i iritantni za kožu.
Neka bude jednostavno: iako balzami za usne danas dolaze u bezbroj varijanti, najbolje je koristiti proizvode bez mirisa jer su također hipoalergeni.
Zaštitite se od hladnoće i vjetra
Bez obzira na godišnje doba, boravak vani može biti vrlo nepovoljan za usne te će ispucati, a isto vrijedi za vjetar. Nanošenje balzama svakako može pomoći, a ne zaboravite pokriti lice šalom kada temperatura naglo padne.
'Dakako, nikad ne razmišljamo trebamo li nositi kaput kada je hladno, ali o usnama mnogi ne vode puno računa', napominje ona.
Treba naglasiti i to da sunčeva svjetlost može biti štetna za usne. Korištenje balzama sa zaštitnim faktorom (SPF 30 ili viši) može ih zaštititi ako boravite vani neko vrijeme - to uključuje sva godišnja doba, ne samo ljeto.
Učinci dehidracije mogu se odraziti na cijelo tijelo, ne samo usne. Kada je vaš unutarnji rezervoar nizak, tijelo čuva vodu povlačeći je iz manje kritičnih područja poput kože. To može ostaviti usne manje hidriranima i sklonijima tome da postanu suhe i ljušte se, kaže dr. Piliang. Stoga pijete dovoljno vode tijekom dana.
Uključite ovlaživač zraka
Suh zrak uzrokuje da vlaga na usnama (i koži općenito) brže isparava. To je jedan od razloga zbog kojih češće pucaju tijekom hladnih zimskih mjeseci, kada su razine vlažnosti niske i vani i unutra, a pomoći bi vam moglo uključivanje ovlaživača zraka u domu.
Liječnica upozorava da lizanje usana doprinosi njihovom isušivanju.
'Jednom kada poližete usne, slina ih zapravo brže isušuje i čini ih sušima općenito. Osim toga, enzimi u slini koji vam pomažu probaviti hranu mogu iritirati usne', objašnjava dr. Piliang.
Oduprite se i porivu da grizete ili kidate sasušenu kožu s usana da biste ih 'zagladili'. 'Puno je bolje ne uklanjati kožu zubima ili prstima. To može stvoriti pukotine i rane na usnama i samo pogoršati stvari', rekla je liječnica.
Umjesto toga, nanesite umirujući balzam na bazi masti koji može pomoći u zacjeljivanju.
Savjet za kraj: Kada posjetiti liječnika zbog ispucalih usana
Srećom, ispucale usne obično zacjeljuju relativno brzo upotrebom balzama i masti za usne. Proces je obično olakšan ako počnete rješavati problem odmah nakon što osjetite tu početnu zategnutost ili peckanje.
Težak slučaj ispucalih usana s vidljivim ranama može trebati i dva do tri tjedna za potpuno zacjeljivanje.
Posjetite liječnika ako kućno liječenje ne donosi olakšanje, preporučuje dr. Piliang. On će provjeriti postoji li infekcija i eventualno propisati kreme ili masti za smanjenje upale.
Stalno ispucale usne mogu čak biti znak drugog zdravstvenog problema, poput nedostatka vitamina, alergije ili autoimunog poremećaja.
'Najbolje je ne ignorirati ispucale usne, posebno ako vam uzrokuju nelagodu. Čekanje da učinite nešto često pogoršava situaciju. Osjetit ćete se bolje ako to riješite', zaključuje liječnica.