Ne tražite dalje, ovo su nijanse koje skidaju godine s lica

Kako biste uspješno pomladili svoj izgled, priklonite se određenim nijansama koje mogu pomoći prikriti nesavršenosti i osvijetliti vaš ten

Nije svaka boja kose prikladna za vaše lice, posebno ukoliko želite prikriti znakove starenja poput tamnijeg tena lica, bora ili opeklina od sunca, a niste još spremni prigrliti srebrne vlasi poput mnogih holivudskih ljepotica uključujući Andie MacDowell, Helen Mirren Jamie Lee Curtis...

Važno je, savjetuju frizeri, držati se nekoliko bitnih smjernica prilikom izbora idealne nijanse.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Nijanse koje stvaraju efekt svjetla na kosi: Kako starimo, uobičajeno je da naša kosa izgubi dio svog sjaja. Odabir nijansi ili tehnike bojanja koja dodaje luminoznost može pomoći u suzbijanju tog efekta. Na primjer, možete odabrati svjetlije tonove koji se stapaju s vašom prirodnom bojom kose, poput balayagea ili babylights pramenova. Izbjegavajte oštre kontraste: Općenito, vrlo dramatične boje imaju tendenciju dati oštriji ili umjetniji izgled, posebno kod 50 plus žena. Stoga stručnjaci preporučuju traženje mekšeg, prirodnijeg izgleda i odlučivanje za suptilne prijelaze boja koje se neprimijetno stapaju s vašom baznom bojom kose.

Trendi boja kose i frizura koji 'skidaju' godine: Eva Longoria Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN





Trendi boja kose i frizura koji 'skidaju' godine: Eva Longoria Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN

Razmislite o održavanju: Važno je imati na umu da neke tehnike bojanja mogu zahtijevati više održavanja i češće dorade. Ako preferirate stil niskog održavanja, odlučite se za ombre ili suptilni balayage umjesto tonova po cijeloj kosi. Treba naglasiti i kako kosa u dobi nakon 50 godina također prolazi kroz određene promjene. S godinama je normalno da kosa postane suša i lomljivija zato je važno držati je dobro hidriranom kako bi se spriječilo dodatno isušivanje. Česta uporaba sušila za kosu, prese ili figara oštećuje vašu kosu i čini je sklonijom lomljenju, a redovito primjenjivanje tretmana poput maski može pomoći vratiti vlagu i mekoću kosi. Ovo su boje kose koje skidaju godine i pomlađuju kožu:

Bakrene nijanse Bakrena na smeđoj kosi odlična je opcija za isticanje lica i omekšavanje crta. Ova nijansa ne samo da prekriva sijedu kosu već također pruža snagu i toplinu. Ovo će rezultirati blitavom kosu koja će vas učiniti mlađima. Čokoladne Ova vrsta čokoladnih tonova izgleda divno na tamnijim tonovima kože i smeđoj kosi. Također dodaje toplinu i sjaj i ima snažan pomlađujući učinak, omekšavajući linije izraza i, naravno, dodajući svjetlo licu.

Medene Ovakvo bojanje sastoji se od miješanja tonova meda s drugima u različitim nijansama plave (neki svjetliji, neki tamniji), pa čak i dodavanja nekoliko smeđih nijansi poput lješnjaka. Ovakva boja daje kosi poseban sjaj i izgleda vrlo raskošno. Suptilni balayage Ovo je najprirodnija i najsuptilnija verzija klasične balayage tehnike, u kojoj se tonovi gotovo neprimijetno stapaju jedni s drugima. Ova tehnika izbjegava stvaranje jakog kontrasta, umjesto toga nastoji pružiti visoki sjaj. Vrlo su laskavi na svim tipovima kose i oblicima lica i poznati su po omekšavanju crta, što rezultira vidljivim anti-age efektom.