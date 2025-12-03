ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 3. prosinca 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

03.12.2025 u 00:00

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Rakovi djeluju povučenije u ljubavi i oslanjaju se na neverbalne znakove više nego na riječi. Na poslu dobro procjenjuju dinamiku oko sebe i izbjegavaju tuđe drame. Zdravlje traži smirivanje uma i raniju večernju rutinu.

Jarčevi u ljubavi nastupaju oprezno, ali vrlo stabilno, pa partneru daju osjećaj sigurnosti. Na poslu rješavaju praktične zadatke i ističu se pouzdanošću. Zdravlje je solidno, uz potrebu za opuštanjem mišića.

