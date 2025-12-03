Dnevni horoskop za 3. prosinca 2025. – što vam zvijezde danas donose

Rakovi djeluju povučenije u ljubavi i oslanjaju se na neverbalne znakove više nego na riječi. Na poslu dobro procjenjuju dinamiku oko sebe i izbjegavaju tuđe drame. Zdravlje traži smirivanje uma i raniju večernju rutinu.
Ovan
Ovnovi danas ulaze u življi ritam pa u ljubavi djeluju razigranije i komunikativnije. Na poslu se brzo prebacuju između zadataka i briljiraju u rješavanju sitnih problema. Zdravlje je dobro, ali mogu biti mentalno raspršeni.
Bik
Bikovi u ljubavi osjećaju laganu nesigurnost zbog promjenjivih partnerovih reakcija, ali to prolazi čim postave jasnije granice. Poslovno im ide bolje nego očekuju jer uspijevaju završiti nešto što stoji duže vrijeme. Zdravlje zahtijeva više kretanja.
Blizanci
Blizanci s Mjesecom u svom znaku blistaju — u ljubavi pokreću teme koje su dugo odgađali, i to prolazi bolje nego što su se nadali. Na poslu imaju brze ideje i lako privlače pažnju. Zdravlje je dobro, ali mogu biti napeti zbog viška stimulacije.
Rak
Lav
Lavovi zrače samopouzdanjem pa ljubav postaje toplija i izrazito magnetična. U poslu pokazuju liderstvo i lako motiviraju druge. Zdravlje je stabilno, ali bi trebali pripaziti na pretjerani tempo.
Djevica
Djevice u ljubavi žele jasne odgovore, ali dan donosi malo neizvjesnosti, što ih potiče da budu fleksibilnije. Poslovno su brze i precizne pa završavaju više nego što su planirale. Zdravlje dobro, uz potrebu za kraćom pauzom tijekom dana.
Vaga
Vage se u ljubavi otvaraju kroz razgovor i lakše izražavaju ono što im je važno. Na poslu dobro balansiraju među ljudima i pretvaraju napete situacije u produktivne. Zdravlje stabilno, uz moguć porast mentalnog umora.
Škorpion
Škorpioni u ljubavi pokazuju dubinu, ali danas i iznenađujuću duhovitost, što odnose čini lakšima. Na poslu povlače mudre poteze i izbjegavaju impulzivne reakcije. Zdravlje dobro, uz potrebu za malo više sna.
Strijelac
Strijelci se osjećaju otvoreno i entuzijastično pa ljubavni život dobiva dodatnu dozu iskrenosti. Poslovno su izravni i postavljaju jasne ciljeve. Zdravlje je dobro, iako mogu osjetiti kratke nalete umora.
Jarac
Jarčevi u ljubavi nastupaju oprezno, ali vrlo stabilno, pa partneru daju osjećaj sigurnosti. Na poslu rješavaju praktične zadatke i ističu se pouzdanošću. Zdravlje je solidno, uz potrebu za opuštanjem mišića.
Vodenjak
Vodenjaci u ljubavi donose iznenadne, ali pozitivne ideje koje razbijaju rutinu. Poslovno briljiraju u kreativnim zadacima i originalnim rješenjima. Zdravlje dobro, samo trebaju paziti na ritam spavanja.
Ribe
Ribe djeluju izrazito intuitivno pa u ljubavi lako prepoznaju partnerove potrebe. U poslu rade tiho, ali učinkovito, završavajući stvari iz pozadine. Zdravlje im je u redu, iako mogu osjetiti oscilacije energije popodne.
