Stilski zaokret princeze od Walesa: Kako je Kate Middleton redefinirala kraljevsko odijevanje

Slijepo praćenje trendova i dalje je nepoznanica za Kate no, brojni će se složiti, ove godine izgledala je elegantnije i moćnije nego ikad prije.

Na konjičkoj utrci Royal Ascot izbjegla je prigušenu paletu boja koju obično bira za ovu manifestaciju i umjesto toga osvanula u crvenoj haljini McQueena s golemim šeširom u znaku cvjetnih ukrasa. Crvena je također bila princezina omiljena boja za proslave tijekom krunidbenog vikenda, od dugačkog Eponine kaputa za šetnju londonskim Sohom do McQueen odijela kakvog je nosila na krundibenom koncertu u Windsoru.

Izvor: Profimedia / Autor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kate Middleton tijekom posjeta londonskom pubu The Dog & Duck

Za manifestaciju Trooping the Colour Kate je redovito birala nenametljive ili sladunjave nijanse, tako da je privlačna smaragdno zelena kombinacija s ukrasima od dragulja predstavljala značajan modni iskorak.

Kate Middleton na manifestaciji Trooping the Colour

Izvor: Profimedia / Autor: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

'Kate vrlo dobro zna, nakon svih ovih godina, koliko smo svi brzi i željni uočiti usporedbe s Dianinim stilom', primjećuje Elizabeth Holmes, autorica knjige 'HRH: So Many Thoughts on Royal Style' .

Holmes također vjeruje da se odijevanjem poput Diane, Kate na sasvim ugodan način osvrće na Dianin kraljevski mandat koji nema nikakve veze s dramom njezinog razvoda ili tragedijom njezine smrti.