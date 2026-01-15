Stečaj lanca luksuznih robnih kuća otkrio milijunske dugove prema Chanelu, Gucciju...

Kako Saks Global ulazi u spektakularni postupak stečaja prema Poglavlju 11, njihova lista vjerovnika otkriva tko je najviše izložen – i pokreće utrku za povratom neplaćenih dugova

Nakon mjeseci nagađanja, Saks Global – matična tvrtka robnih kuća Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus i Bergdorf Goodman – u srijedu je podnio zahtjev za zaštitu od stečaja prema Poglavlju 11. Dokumenti otkrivaju zabrinjavajuću sliku neplaćenih računa prema modnoj industriji: Chanel je najveći nezabezićeni vjerovnik s potraživanjima od otprilike 136 milijuna dolara, zatim slijedi Kering, vlasnik Guccija, s oko 60 milijuna, te LVMH s približno 26 milijuna dolara.

Odmah nakon njih na popisu su i poznata imena luksuzne industrije poput Capri Holdingsa, Mayhoolae i Richemonta. Na listi se našao i jedan brend iz Šangaja, Rosen-X, s potraživanjem od 41,4 milijuna dolara, čime zauzima treće mjesto. No taj popis 30 najvećih vjerovnika samo je mali dio ukupnog duga: Saks procjenjuje da ima između 10.001 i 25.000 vjerovnika – što znači da većina dobavljača, uključujući manje i nezavisne brendove, i dalje čeka plaćanje koje možda nikad neće stići.

Iako im se duguju najveći iznosi, brendovi poput Chanela i Guccija dobro će se snaći, kaže Susan Scafidi, osnivačica Fashion Law Institutea. U tipičnom postupku prema Poglavlju 11, maloprodajna kuća i stečajni sud dogovore popis 'ključnih dobavljača' kojima se daje prioritet u plaćanju jer su nužni za buduće poslovanje Saksa. 'Chanel će preživjeti i napredovati – i vjerojatno će biti plaćen u cijelosti', dodala je Scafidi. 'Manjim i nezavisnim brendovima, koji su pogođeni manjim iznosima, ali značajnima za njihovo poslovanje, bit će teže jer možda neće biti prepoznati kao ključni dobavljači, što znači da bi mogli izgubiti velik dio onoga što im se duguje.'

Chanel SS26







Za one koji zasad mogu preživjeti udar neplaćenih računa, postoji tračak nade – tijekom stečajnog procesa i poslije, poslovanje bi trebalo biti stabilnije. Saks je osigurao 1,75 milijardi dolara za restrukturiranje i planira iskoristiti dio sredstava za isplate dobavljačima. Više brendova s kojima je Business of Fashion razgovarao prije službenog bankrota reklo je kako planiraju nastaviti suradnju sa Saksom u proljetnoj sezoni i dalje. Brendovi koji traže način da povrate svoja potraživanja još uvijek mogu biti klasificirani kao 'ključni dobavljači', iako to nije lako. Prema Scafidi, količina prodaje nije presudna – svaka marka koja trenutačno surađuje sa Saksom može zatražiti da bude proglašena esencijalnim dobavljačem, čime raste vjerojatnost da će joj dug biti isplaćen.