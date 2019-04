Starenje nosi promjene u našim tijelima: Evo što biste trebali jesti ovisno o životnoj dobi

Uravnotežen unos svih hranjivih tvari važan je za svaku životnu dob, ali omjeri se trebaju prilagođavati specifičnim zahtjevima koji se mijenjaju sazrijevanjem i starenjem. U životnom vijeku čovjeka događaju se hormonalne promjene, mijenjaju se razvojni procesi različitih tkiva, ali i društvene okolnosti koje se mogu negativno odraziti na naše zdravlje. Na kvalitetno starenje i zdravlje u zreloj životnoj dobi možemo utjecati i prehrambenim navikama, a evo kako ih treba prilagoditi svakoj životnoj dobi

Ljudsko tijelo u ranom djetinjstvu vrlo brzo raste, a prehrambene navike usvojene u prvim godinama života prenose se u odraslu dob. Ima li vaše dijete u ranoj dobi problema s viškom kilograma, vrlo vjerojatno će ih imati i kad odraste. Često su roditelji suočeni s izbirljivošću ili strahom od hrane svojih najmilijih, pa pokleknu vođeni mišlju da je bolje da pojede bilo što nego ništa. Makar to bili i slatkiši! Metoda ponovnog kušanja i učenja u pozitivnom ozračju pomoći će mališanima prihvatiti njima možda nepoznate, ali vrlo važne namirnica poput povrća.

Previše 'lošeg' LDL kolesterola može prouzročiti nakupljanje plaka na stijenkama arterija i njihovo sužavanje, no nedavna istraživanja pokazala su da je prehrana bogata vlaknima važna za smanjenje LDL-a. Voće, povrće, cjelovite žitarice, grah i mahunarke bogati su vlaknima koja pored toga usporavaju probavu i oslobađanje šećera u krv.

Na prehrambene navike odraslih osoba tijekom radnog vijeka ne utječe samo kruljenje želuca, nego veliku ulogu igra i stres. Kako se pokazalo, stres potiče promjene apetita i prehrambenih navika kod 80 posto populacije, i to podjednako u vidu gubljenja i porasta apetita. Produktivnoj i zdravoj radnoj snazi treba poticajno radno okruženje u kojem poslodavac potiče zdraviju prehranu, no nažalost - umjesto subvencionirane restoranske prehrane, radnicima su sve češće na raspolaganju prodajni automati s grickalicama.

Fizička aktivnost muškaraca obično opada u tridesetim godinama, a kako to ne bi bilo praćeno gomilanjem viška kilograma, važno je prilagoditi prehrambene navike već u dvadesetim godinama. To bi značilo ograničavanje unosa prerađene hrane poput gaziranih sokova i grickalica, a unos dodanih šećera svesti na 36 grama dnevno (oko devet poravnatih čajnih žličica). Na jelovniku bi se češće trebali naći uravnoteženi obroci s voćem i povrćem, dobrim ugljikohidratima poput cjelovitih žitarica i zdravim mastima kakve nam daju maslinovo ulje ili avokado. Vrlo važan je i unos proteina koji izgrađuje mišićnu masu potrebnu za sagorijevanje unesenih kalorija. Nastojite sa svakim obrokom uzimati oko 30 grama proteina iz različitih namirnica kao što su riba, piletina, jaja, grah i orašasti plodovi.

Pedesete

Nakon pedesete godine tijelo postupno počinje gubiti mišićnu masu, od 0,5 do jedan posto godišnje, a to se nastavlja tijekom starenja. Smanjena tjelesna aktivnost, unos manje količine proteina od preporučene, a kod žena i menopauza, ubrzavaju taj gubitak mišićne mase. Nitko ne očekuje od pedesetogodišnjaka vrhunske sportske rezultate zbog kojih bi im trebala mišićna masa, no kako mišići sagorijevaju unesene kalorije, njihov gubitak vodi nas nakupljanju masnih naslaga, odnosno viška kilograma. Osim fizičkom aktivnošću, gubitak mišićne mase možemo usporiti odabirom prehrane bogate proteinima.

Žene - menopauza nosi svoje rizike

Većina žena se u pedesetim godinama suoči s menopauzom koja donosi hormonalnu nestabilnost, uslijed koje dolazi do usporavanja metabolizma i debljanja. U tom je periodu iznimno važno usredotočiti se na namirnice s malo kalorija koje obiluju hranjivim tvarima, poput povrća, voća, mliječnih proizvoda s manje mliječne masti i nemasnih proteina. Isto tako, dobro bi bilo pojačati unos rajčice jer sadrži antioksidant likopen koji štiti kožu od oštećenja uzrokovanih UV svjetlom. Treba voditi brigu i o kostima, čija gustoća tijekom menopauze može pasti na opasno niske razine. U suzbijanju opadanja gustoće kostiju pomoći će vam trčanje, no ključnu ulogu igra pojačan unos kalcija i vitamina D. Potonji, osim toga, može smanjiti rizik i od drugih bolesti, poput raka i bolesti srca.