Slovenci upozoravaju: 'Planinu nije briga za bateriju vašeg mobitela', ove greške skupo plaćate

Ukoliko ste i vi jedni od onih koji u posljednje vrijeme obožavaju provoditi vrijeme na svježem zraku, u prirodi, daleko od svakodnevnih obaveza, sigurno vam je na pamet palo i planinarenje. Zamislite si samo te beskrajne šume, snijeg pod nogama i vrhove planina koji se naziru kroz maglu... Jeste li razmišljali o planinama dok ih još imamo ovako prekrasno bijele?

Ukoliko ste razmišljali o planinarenju , na pamet vam je zasigurno pao čitav niz stvari na koje bi trebalo pripaziti, a slovenski planinari sada su napravili čitav spisak na što biste trebali pripaziti ukoliko vam je u planu snježna planinarska idila u Sloveniji.

1. Ne podcjenjujte snijeg

Snijeg je na ponekim dijelovima staze dublji, negdje plići pa treba biti oprezan pri svakom koraku kako biste izbjegli neočekivane zamke. U usporedbi s dolinama, na planinama je snijeg znatno gušći, a zima oštrija, što avanturu čini još uzbudljivijom i izazovnijom.

2. Dobra odjeća i obuća

Nedovoljno tople cipele, neadekvatna odjeća i nedostatak toplih pića česta su greška nedovoljno spremnih planinara, što može brzo pretvoriti ugodnu šetnju u neugodan izazov.

Zato, preporučaju iskusni, uvijek ponesite slojevitu odjeću koja se lako prilagođava promjenama temperature, vodootporne čizme i termosice koje zadržavaju toplinu pića. Tako ćete osigurati da vam bude ugodno tijekom cijele avanture, bez obzira na promjene u vremenu.

3. Pripazite na oznake na stazi

Nemojte ignorirati oznake na stazi! Kako objašnjava iskusni planinar iz Slovenije, vrijeme navedeno na njima, poput '3 sata', nije prijedlog, već ozbiljno upozorenje koje treba poštovati. Također, zimi, kada snijeg prekriva put, crvene točke staze često postanu nevidljive pa budite oprezni i pažljivo ih potražite. Tako ćete izbjegli neočekivane opasnosti i uživati u planinarenju bez stresa.

4. Ne oslanjajte se na pametne telefone

'Planine nije briga za bateriju vašeg mobitela', našalio se slovenski planinar istaknuvši kako se u hladnim planinama baterija brže isprazni.

Ukoliko se upuštate u ozbiljnije planinarenje, uvijek ponesite papirnatnu kartu i ne oslanjajte se samo na mobitel jer, osim baterije, i signal može izostati u ključnim trenucima. Dobro je imati i prijenosnu bateriju kako biste osigurali da vam uređaji ostanu operativni.