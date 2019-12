Slavna brineta skratila prepoznatljive duge uvojke, a nova frizura odlično joj stoji

Ova je subota za reality zvijezdu i uspješnu poslovnu ženu Kim Kardashian West bila vrlo dinamična. Nakon što je u dvorištu svoje palače pripremila rođendansko slavlje za 4-godišnjeg sina Sainta obavila je božićnu kupovinu, a u međuvremenu je stilga i do frizera

'U krevet idem kada i djeca, ne pijem, ne ostajem do kasno vani i mislim da i to doista pomaže. Jednostavno sve isplaniram. Svako jutro dižem se u određeno vrijeme i moj raspored je već složen, stoga ne volim da dođe do preinaka jer je napravljen tako da mogu biti i sa svoje četvero djece, stoga jednostavno moram biti dobro organizirana. To je ključ uspjeha', otkrila je u nedavnom intervjuu Kim kako uspjeva uskladiti sve obiteljske i poslovne obveze.