Svakim danom 'evoluira': Veliki zaokret Kim Kardashian

Reality zvijezda Kim Kardashian West odlučila je okrenuti novi list donijevši odluku koja je iznenadila, ali i razočarala njezine brojne fanove

Bujna crnka u nedavnom je intervjuu za The Cut izjavila da je doživjela svojevrsno prosvjećenje zbog kojeg više ne želi objavljivati golišave fotografije na Instagramu.

'Ne znam je li to do toga zato što je moj suprug rekao da mu je preseksi nekad jednostavno previše i da mu nije ugodno to gledati. Slušam ga i shvaćam. Ipak, oni mi uvijek daje slobodu da budem i radim ono što želim, ali sama sam doživjela svojevrsno prosvjetljenje', otkrila je Kim Kardashian koja na Instagramu ima više od 152 milijuna pratitelja.

Dodala je i da danas na mnoge stvari gleda drukčije. 'Nakon velike pljačke u Parizu, počela sam drukčije gledati na sve. Više ne želim biti toliko prisutna na društvenim mrežama', smatra Kardashian West.