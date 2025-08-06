NOVI IMIDŽ

Marko Livaja vratio se na staro i ovom promjenom iznenadio sve

N. Sa

06.08.2025 u 23:14

Marko Livaja
Marko Livaja Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza
Bionic
Reading

Uoči utakmice koju sutra Hajduk igra protiv Dinamo Cityja, nogometaš Marko Livaja odlučio se na novi imidž. Na treningu se pojavio s novom frizurom, a njegova duga kosa sada je prošlost

Nakon konferencije za medije, nogometaši Hajduka odradili su trening, na koji je nogometaš Marko Livaja stigao s novom frizurom.

vezane vijesti

Uoči sutrašnje utakmice protiv Dinamo Cityja na Poljudu, Livaja je promijenio imidž, odrekavši se svog zaštitnog znaka. Kako je dobro poznato, prošlu sezonu Marko je imao dugu kosu zavezanu u rep, koji je sada - prošlost.

Inače, Livaja je poznat po čestim promjenama frizura, a očito je ovog ljeta za novu sezonu odlučio napraviti još jedan rez. Prije neka dva tjedna, prije odlaska u Azerbejdžan, na kosi je ispleo pletenice, ostavivši donji dio izbrijan u svom omiljenom high fade stilu, a to nije jedino eksperimentiranje s kosom kroz godine.

Marko Livaja nova frizura
  • Marko Livaja nova frizura
  • Marko Livaja nova frizura
  • Marko Livaja nova frizura
Marko Livaja Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

Kroz karijeru imao je i potpuno obrijanu glavu, izbrijane crte uz obrve kao i različite stilove brade, a ovakvu, klasičnu kratku frizuru, nosio je od početka u Hajduku.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OVO RADITE POGREŠNO

OVO RADITE POGREŠNO

Kako smršaviti nakon 50-e: Izbjegavajte ovih pet svakodnevnih navika
ŽELIMO IH

ŽELIMO IH

Crne sandale kakve su bile vrući hit u 90-im ponovno žare i pale; pogledajte samo model iz Manga
DOBITAN ODABIR

DOBITAN ODABIR

Ovo su jedine sandale koje vam trebaju: Odišu luksuzom i lakoćom podižu stajlinge

najpopularnije

Još vijesti