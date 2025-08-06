Marko Livaja vratio se na staro i ovom promjenom iznenadio sve

Uoči utakmice koju sutra Hajduk igra protiv Dinamo Cityja, nogometaš Marko Livaja odlučio se na novi imidž. Na treningu se pojavio s novom frizurom, a njegova duga kosa sada je prošlost

Nakon konferencije za medije, nogometaši Hajduka odradili su trening, na koji je nogometaš Marko Livaja stigao s novom frizurom.

Uoči sutrašnje utakmice protiv Dinamo Cityja na Poljudu, Livaja je promijenio imidž, odrekavši se svog zaštitnog znaka. Kako je dobro poznato, prošlu sezonu Marko je imao dugu kosu zavezanu u rep, koji je sada - prošlost.

Inače, Livaja je poznat po čestim promjenama frizura, a očito je ovog ljeta za novu sezonu odlučio napraviti još jedan rez. Prije neka dva tjedna, prije odlaska u Azerbejdžan, na kosi je ispleo pletenice, ostavivši donji dio izbrijan u svom omiljenom high fade stilu, a to nije jedino eksperimentiranje s kosom kroz godine.

Marko Livaja Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza



