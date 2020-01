Siječanj Jarcima donosi financijski napredak, Vodenjacima povoljan privatni život, a Ovnovi, Škorpioni, Strijelci i Ribe moraju pripaziti na jezik

Vodenjaci će privlačiti druge poput magneta i sklapati poznanstva koja bi se mogla razviti u ljubav, prijateljstvo ili poslovno partnerstvo, a Jarcima su izgledni financijski napredak i povećanje profesionalnog ugleda. Strijelci bi dugim jezikom mogli pokvariti dobre ljubavne prilike, a Škorpioni ugroziti stabilnost svog odnosa. Ribama se savjetuje da ne pretjeruju u društvu pričama o svojim ljubavnim ili poslovnim nedaćama, a zbog razdražljivosti i Ovnovi moraju paziti što govore i izbjegavati sukobe

Vodenjacima je cijeli siječanj povoljan za privatni život, no pozitivni preokreti najvjerojatniji su u prva dva tjedna. Znat ćete što želite i kako doći do toga. Novčana pitanja nisu vam u prvom planu, ali to neće zanimati one kojima nešto dugujete. Stoga budite odgovorni, provjerite neplaćene račune i zasučite rukave na poslu.

Ribe će se uspješno sklanjati od samoće i skoro stalno biti okružene ljudima. Od 15. siječnja Venera će samcima podariti uspjehe u osvajačkim pohodima, a zauzetima stabilnost u odnosima. Okolnosti su vam povoljne, ali ćete se teško prisiljavati na temeljitu pripremu. Obratite pažnju na detalje i budite kooperativni. Ostvarit ćete nešto važno kombinacijom vlastitih napora i poznanikove pomoći.

