Ova zadimljena šestorka najokorjeliji su horoskopski pušači

Znakovi zodijaka imaju različitu sklonost konzumaciji duhanskih proizvoda. Ovisnika ima u svim znakovima, ali oni koje navodimo u nastavku imaju najsloženiji odnos prema upaljenoj cigareti, nikotinskoj drogi i karcinogenim tvarima u dimu. Oni su velika pušačka šestorka zodijaka!

Neizmjerno su tvrdoglavi, uporni, odlučni i principijelni. Kad nešto žele, napravit će sve da to postignu, no to trebaju osjećati - iznutra! Njihov je problem u tome što su skloni samouništenju; oni naime uživaju u onome što im šteti i što ih uništava. Međutim istina je i da ih neki jak motiv može natjerati da se bore protiv svega destruktivnog i tad će se uhvatiti ukoštac sa svojim porokom kao sa živim protivnikom. Škorpioni vole dokazivati svoje sposobnosti, a redovito puno toga rade iz inata. Stoga je možda najbolje da se oklade s nekim da će prestati pušiti! Ako to doista žele, neka pokušaju u lipnju, rujnu ili prosincu.

Ribe - puše zbog slabosti

One su labilne, ali ne nužno pitome. Riba koju upozoravate na rizike od pušenja pretvara se u veliku bijelu psinu. No pred pravim neprijateljem, duhanom, manja je od makova zrna. Ima minimum vjere u sposobnost raskidanja s cigaretama pa ni ne pokušava, a ako pokuša, sutradan nadoknađuje propuštenu dozu. Mogli biste je navesti da trajno odbaci goreći štapić ako je zaljubljena u vas.