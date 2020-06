Signali upozorenja: Ovo su znakovi koji govore da trebate što prije mijenjati svoju prehranu

Ljudi se često zavaravaju misleći da je normalno nositi se s negativnim nuspojavama prehrane kako bi postigli željene rezultate, što je daleko od istine i može biti opasno. Pronađete li se u bilo kojoj od navedenih kategorija, shvatite to kao signal upozorenja da možda nećete uspjeti stići do željene težine

Konstantan umor samo je način na koji vaše tijelo čuva energiju kad ne dobiva dovoljno onoga što mu je potrebno. Rezultat je to usporavanja metabolizma, što je suprotno onome što želite postići kad skidate kilograme. Ne unesete li dovoljno proteina, tijelo će početi razgrađivati spremljene proteine u obliku mišića i drugih tkiva. To opet smanjuje mišićnu masu, a vježbanje i svakodnevne fizičke aktivnosti čini izazovnijima.

Ozbiljniji problemi s kožom

Ako su vam se nedavno počele pojavljivati bore, razlog može biti nezdrava prehrana. Problemi s kožom često su posljedica upale koja se može dogoditi kod osoba na prehrani s malo masti i puno ugljikohidrata. Ugljikohidrati u tijelu se pretvaraju u šećer, hranjivu tvar koja uzrokuje upale. Kožu također može uništiti manjak vitamina i minerala, kao i nedovoljno konzumiranje masnih kiselina.

Rane vam ne zarastaju

Bez obzira bila to samo posjekotina od brijanja ili ste se porezali režući povrće, zdravom prehranom možete optimizirati vrijeme potrebno za zarastanje rane. Vitalnu ulogu u zacjeljivanju rana igraju proteini i vitamin C, tako da je važno svakodnevno konzumirati izvore ovih hranjivih tvari. Za vitamin C to su crvena paprika, papaja, zelena paprika, brokula, jagode, sok rajčice...

Odbacivanje glavnih skupina hrane

Dijeta koja odbacuje čitave skupine hrane, bili to ugljikohidrati, bili mliječni proizvodi, također nije održiva. Bez medicinskog razloga, poput intolerancije na laktozu, ne savjetuje se izbacivanje bilo koje skupine hrane. Razlog je jednostavan – pomogne li vam izbacivanje određene hrane u mršavljenju, možete biti sigurni da će vam ponovno uvođenje te hrane pomoći u nekontroliranom nagomilavanju kilograma.

Jedete sve umjereno

Prehrana koja vam dozvoljava da sve jedete umjereno možda se čini kao dobar izbor, ali neki se stručnjaci ne slažu s tim. Možda zvuči zastrašujuće potpuno odbacivanje hrane koju volite, ali umjereno jedenje svega gotovo je nemoguće, osobito kad se radi o namirnicama koje izazivaju ovisnost, poput šećera. Sve češće ćete posezati za još, a to otežava napore mršavljenja. Stoga je korisnije potpuno odbaciti hranu koja pojačava žudnju i tjera vas da tražite još.