Velika želja za hranom u kombinaciji s nedovoljnom fizičkom aktivnošću, nekontrolirano uživanje u slatkom i pretjeran unos ugljikohidrata samo su neki od glavnih krivaca za gomilanje kilograma i stvaranje masnih naslaga koje je s godinama sve teže riješiti. Mnogi nakon što nakupe veći broj kilograma ne znaju odakle i kako bi krenuli te se odlučuju za rigorozne dijete koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje i izazivaju jo-jo efekt. No ništa se ne događa preko noći, pa tako ni mršavljenje. Kondicijski trener Mario Mlinarić za tportal je dao smjernice koje će vam pomoći da jednom zauvijek istopite višak kilograma i do ljeta se vratite u top formu

Ako već nekoliko godina vučete sa sobom onih pet, deset ili petnaest kilograma viška, kojih se nikako ne možete riješiti, vrijeme je da si zacrtate jasan cilj i do ljeta se vratite u top formu. Još je malo vremena ostalo do trenutka u kojem ćemo se skinuti u kupaći kostim, a ni boravak u izolaciji nije nam donio puno toga dobrog.

Imamo jedan život. To je život koji živimo, koji nas prati i koji je pred nama. Uvijek moramo naći vremena za sebe. Neki ljudi često odustaju, očekujući promjene preko noći. Prva i veoma važna promjena u našem životu je uskladiti vjeru u sebe, samopouzdanje i disciplinu, želju da se uz malo odricanja osjećamo bolje, zadovoljnije, sretnije. Treninzi moraju biti užitak i radost, a ne mučenje, gnjavaža, tlaka. Najveći problemi su kasna večernja prejedanja, umjetni zaslađivači i svakako premalo fizičke aktivnosti. Više manjih obroka, više kretanja te dovoljno sna, uz sve prije navedeno, mora donijeti kvalitetne rezultate. Bez obzira na godišnje doba, briga o zdravlju i higijeni mora biti najvažnija. Vaganje? Svakodnevno i često vaganje stvara dodatni pritisak. Treba težiti tome da bez grča i opušteno dođemo do željenog cilja.

U protekla dva mjeseca radilo se od kuće ili se nije uopće radilo, zbog čega je većina provodila vrijeme u ležećem i sjedećem položaju. To je rezultiralo nakupljanjem viška kilograma u predjelu trbuha. Koje vježbe predlažete za rješavanje naslaga na trbuhu i općenito jačanje trbušnih mišića?

Kondicija i zadovoljavajuća forma stječu se upornim i ustrajnim radom. Najlakše je prepustiti se ljenčarenju, ne raditi ništa, tražiti krivca u nekom drugom ili izgovorima. Nekretanjem, izbjegavanjem kvalitetnog odnosa prema vlastitom tijelu i duhu upadamo u začarani krug depresije, viška kilograma i svakako nezadovoljstva samim sobom. Teško se izlazi iz takve situacije. Držim da u današnje vrijeme ima puno informacija, uputa o treningu i prehrani te općenito o zdravlju. Sada samo treba zasukati rukave i primiti se posla. To nitko ne može učiniti umjesto nas. Kada dođete do rezultata, više ćete cijeniti sebe i svoj uloženi trud. Ljudi griješe kada misle da će gladovanjem i agonijom koju prolaze za to vrijeme doći do željenog i dugotrajnog cilja. Svaka vježba i trening trebaju predstavljati novi izazov i nikada ne smiju biti isti. Osobno zagovaram treninge vlastitim tijelom, a za jačanje trbuha, tj. cora, preporučujem različite vrste planka.

Koje su vježbe najbolje za zatezanje ruku i nogu?

Svaki individualni trening prilagodim osobi. Ne mislim da se treningom mogu zamijeniti dijelovi tijela. Čovjek nije robot. Bitno je u startu pronaći najslabiju kariku i postaviti tijelo u pravi balans. Zagovaram, recimo, multifunkcionalne vježbe koje iziskuju pokretanje i onih najmanjih mišića u našem tijelu, a koji su zapravo najvažniji. Osim treninga vlastitim tijelom, na svojoj stranici na Facebooku uveo sam treninge s gumama koje nam podižu snagu te mišićni tonus. Vraćamo se uvijek osnovama hodanja, trčanja, vožnje bicikla te vježbanju vlastitim tijelom. Sve će ga to itekako cijelog zategnuti.